Ворог вдарив по сільськогосподарському підприємству на Запоріжжі: 4 загиблих і поранені

Масований терор з боку Росії триває. Протягом минулої доби, 20 липня, ворог бив по Запорізькій області, стріляючи зі зброї різного типу по низці населених пунктів.

За минулу добу було 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Росіяни гатили з різної зброї:

63 артилерійських обстрілів зазнала ціла низка населених пунктів: Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села;

10 ударів із РСЗВ по Новодарівці;

6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці;

атака БПЛА по Лобковому.

Є жертви: через удар по сільськогосподарському підприємству Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років. Двоє поранених лікуються.

Також є 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Інші атаки з боку росіян

Останніми днями ворог прицільно б'є по портах і інфраструктурних об'єктах, пов'язаних із реалізацією зернової угоди. Таким чином росіяни сподіваються вибити Україну з ланцюжка експорту зерна.

Так, кілька ночей поспіль під ракетним ударом був Південь України, зокрема Одещина.

У Силах оборони кажуть: із портів держава-агресор переключилася на аграрні підприємства в глибокому тилу, адже там накопичують зерно.