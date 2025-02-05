Біля ТЦК Кам'янця-Подільського стався вибух: у ЗМІ пишуть про жертву і поранених

У Кам'янці-Подільського, ймовірно, стався теракт. Біля будівлі тамтешнього ТЦК спрацювала вибухівка.

Для того, аби дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в Україні, російські спецслужби – ФСБ та ГРУ – влаштовують диверсії. Попередньо, одна із них могла статися вдень, 5 лютого, у Кам'янці-Подільському, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо

Близько 13:00 біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському пролунав вибух.

Зазначається, що, попередньо, загинув один чоловік. Ще четверо отримали травми.

Загиблий, ймовірно, – той, хто власне вчинив підрив біля будівлі територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту.

Інформацію щодо вибуху підтвердили і в самому ТЦК Кам'янця-Подільського. Там наголосили, що територію оточено для забезпечення безпеки.

"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", – йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що за останні 5 днів це вже третій подібний випадок. Нагадаємо, що 1 лютого вибух стався на території Рівненського ТЦК, внаслідок чого загинула людина, а ще вісім військовослужбовців отримали поранення. СБУ встановила, як відбувся теракт.

Росіяни завербували 21-річного безробітнього з Житомирщини. Йому запропонували гроші за виконане завдання. Відомо, що терориста навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.

2 лютого вибуховий пристрій спрацював біля будівля РТЦК у Павлограді, внаслідок чого поранення одержав військовослужбовець. Правоохоронці встановили, що тут діяли одразу троє агентів – один місцевий житель і двоє – з Одещини. Вони, як і "рівненський" терорист, шукали легких заробітків в телеграмі і потрапили у поле зоре російських спецслужб.

До слова, 31 січня трапилося кричуще вбивство військовослужбовця ТЦК на АЗС у Пирятині.

4 лютого Пирятинський районний суд відправив під варту жителя Полтави Євгена Щербака, підозрюваного у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Щербак визнав провину та заявив, що разом з Вадимом Кузубом, підозрюваним у вбивстві військовослужбовця, втік з місця злочину.

Кузуб сказав у суді, що "хотів налякати" військових з ТЦК, однак це не вдалося, тоді вистрілив.