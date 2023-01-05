У Зеленського сказали, чи очікувати на Різдво нової масованої атаки від Росії

"Патріарх" РПЦ Гундяєв закликає до Різдвяного перемир'я, але Росія вчергове на свято може вдатись до нового обстрілу критичної інфраструктури України. Цього абсолютно можна чекати.

Таку думку 24 Каналу озвучив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Насправді Росія не припиняє обстрілів, і в Бериславі снарядом убила всю сім'ю.

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В Україні продовжуються "воєнні свята"

Подоляк розповів, що ми перебуваємо у стані війни, і наші свята – це "воєнні" свята. Україна демонструє, що попри все, ми це витримуємо. Дуже важливо психологічно доводити світу, який вже давно б здався, що Україна все витримає.

Усе, що відбувалося у новорічні свята, лише збільшило емоційну підтримку України. Останніми днями наші партнери роблять заяви, які демонструють, що вони ще більше на боці України. Вони ще більше розуміють, що треба закривати небо, ще більше говорять про постачання зброї,

– зазначив радник глави Офісу Президента України.

Росіяни атакуватимуть критичну інфраструктуру

Він продовжив, що опри слова Гундяєва, росіяни будуть цинічно атакувати нашу енергосистему певною кількістю "Шахідів". Або ж просто обстрілювати міста, зокрема Херсон та Харків, тому що там можна застосувати комплекси С-300 або ствольну артилерію.

"Адже крилатих ракет у Росії недостатньо, про це зараз говорить наша розвідка. А їхнє виробництво – маленьке. З Іраном поки що контракту на балістику немає, зокрема й через те, що світ продовжує тиснути на Тегеран", – зауважив Подоляк.

Перемир'я неможливе

За його словами, перемир'я між Україною і Росією неможливе. На це є 4 пункти, 4 причини:

Росія нас просто ненавидить. Або ми просто переможемо, і тоді ми існуємо як обов'язковий елемент сучасної цивілізації, а Росія поступово буде займати те місце, яке має займати – як достатньо примітивна держава.

Ми фізично не домовимось. Має хтось капітулювати. Ми розуміємо, що для нас з вами і для цивілізованої частини світу капітулювати має тільки Росія, тому це суттєво покращить безпекові контури глобального світу як такого.

Не буде більше домінування "руского міра" включно з релігійними елементами. Це буде десь там, в Тмуторокані вони будуть один в одного щось красти, обдурювати один одного. Але для глобальної експансії після цієї війни у Росії не буде ресурсу. І це дуже важливо.

Це головне. Ми зайняли це місце в історії і в сьогоденні, яке має зайняти держава такого типу, як Україна, яка готова заплатити, дійсно, величезну ціну за право бути вільними і за право мати своє розуміння історії, будь-яких політичних і ідеологічних процесів і таке інше.

І ми повернули світу відчуття, що за своє треба боротись. Не треба падати на коліна, навіть, якщо тобі страшно. Європа певний час боялась Росії, і сьогодні ми відчуваємо віддзеркалення російського страху, який був напередодні війни. Ми це все ламаємо, і нам будуть дуже вдячні наші партнери,

– наголосив радник глави Офісу Президента України.

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Іранських ракет у Росії ще немає

Як він зазначив, усі ракети, які використовувались останніми хвилями на Україну, це "Х" – Х-101, Х-555. Окремо Х–55, які є носіями ядерних боєголовок, але вони там ядерні боєголовки, безумовно, не використовують. Це були калібри.

"І це, що стосується С-300, які використовуються для завдавання ударів по прикордонних містах, чи містах, які розташовані дуже близько до лінії фронту", – підкреслив Подоляк.

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