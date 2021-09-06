Очікуємо на судилище, – Чубаров про затримання кримських татар окупантами
Джерело:24 канал
У Криму 6 вересня оберуть запобіжний захід кримським татарам, яких затримали під час рейдів Федеральної служби безпеки Росії. Мовиться про заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова і ще 4 активістів кримськотатарського народу.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у ефірі 24 каналу розповів, що із затриманими є зв'язок. Зустріч адвокатів Миколи Полозова й Еміне Авамілєвої з першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джеляловим, якого 4 вересня затримали в Криму, мала розпочатися 6 вересня о 9:30.
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"Наразі відбудеться допит у присутності адвокатів. Сподіваємось, що буде і можливість окремої конфіденційної зустрічі. Приблизно о 14:00 – 15:00 очікуємо на судилище, де ухвалять рішення про запобіжний захід", – розповів Чубаров.
Розправа за Кримську платформу
На затримання кримських татар відреагували міжнародні інституції. Зокрема, 5 вересня заяву з підтримкою оприлюднило Міністерство закордонних справ Туреччини, а Держдеп Сполучених Штатів Америки закликав Росію негайно звільнити людей.
Чубаров розповів, що російські окупанти спеціально обирають вихідні для масових обшуків і затримань, щоб був менший розголос.
Ми працювали з посольствами й міжнародними організаціями. Треба говорити про те, що має бути консолідована реакція. Оскільки це розправа за участь у Кримській платформі,
– зазначив голова Меджлісу.
"Треба через цю ситуацію з новими репресіями проти кримських татар, зокрема проти Меджлісу кримськотатарського народу, усвідомлювати, що це тестування учасників Кримської платформи. Росія погрожує учасникам у Кримської платформи", – додав він.
Рефат Чубаров про затримання у Криму: дивіться відео
Що відомо про затримання у Криму
- Окупаційні спецслужби 3 вересня обшукали будинок Ельдара Одаманова у Сімферополі. Вже 4 вересня провели обшуки у Нарімана Джелялова – заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.
- Джелялова тримали в камері в наручниках та з мішком на голові.
- Перша заступниця міністра закордонних Еміне Джепарова повідомила, що всіх затриманих катують.
- Українська прокуратура відкрила через це кримінальне провадження.
- Кримських татар звинувачують у диверсіях та сприянні злочинам. Загалом затримали понад 40 людей.