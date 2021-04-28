Очолити "Нафтогаз" запропонували президент і прем'єр, – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що не він був ініціатором свого призначення на посаду голови НАК "Нафтогаз України". З такою пропозицією, мовляв, виступили президент Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики, на керівну посаду у "Нафтогазі" його призначили за лічені години. Рішення пов'язане з провальним голосуванням парламенту за обрання Вітренка міністром.

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Коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віцепрем'єром і міністром енергетики через об'єктивні і суб'єктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни – і президент, і прем'єр-міністр – запропонували розглянути такий варіант,

– заявив чиновник.

Він зазначив, що це буде його 6 повернення в компанію.

"Чесно кажучи, я (у 2020 році – 24 канал) вже вирішив, що все – перевернута сторінка моєї роботи у "Нафтогазі". З'ясувалося, що це не так просто. Я з "Нафтогазу" йшов у 2003 році, потім у 2005, 2008 і 2009 роках. Тобто разів 5. Щоразу думав, що точно востаннє. Але, як бачите, виявилося, не в останній раз", – розповів Вітренко.

Що відомо про кадрові зміни у "Нафтогазі"

28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". Рішення пояснили мільйонними збитками підприємства. Згодом повідомили, що звільнили ще весь склад наглядової ради.

Новим керівником призначили Вітренка, бо той, мовляв, має багаторічний досвід у сфері енергетики.

У групі "Нафтогаз" обурилися діями уряду і назвали їх "юридичною маніпуляцією". Компанія заявила, що Кабмін незаконно звільнив Коболєва.

До речі, сам Вітренко сказав, що усунення його попередника – цілком правильне та логічне.

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