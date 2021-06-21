У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що небезпека існує на півночі Одещини у Подільському районі.

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Загроза руйнування дамби

Рятувальники 21 червня продовжують роботи для запобігання руйнування дамби в селі Олександрівка.

перекачують воду з переповненого ставка через греблю.

Співробітникам ДСНС вже вдалося перекачати 1,6 тисячі метрів кубічних води – роботи тривають.

В Одеській області – загроза руйнування дамби / Фото ДСНС

Злива затопила будинки

У ДСНС додають, що внаслідок сильних дощів і злив сталось підтоплення домівок і прибудинкових територій. Рятувальники надають допомогу мешканцям, використовуючи спеціальну техніку та пожежно-технічне обладнання.

У місті Кілія по вулиці Миру відкачано воду з 1 підтопленої приватної домівки та 2 прибудинкових територій.

У місті Подільську та місті Ананьїв відкачано воду з підвального приміщення сервісного центру та 3 приватних домогосподарств.

У місті Ізмаїл рятувальники працювали на вулицях Щепкіна, Михайлівська, Шевченка, проспекті Суворова та провулку Болградський, де відкачували воду з 3 підвальних приміщень будинків та 4 приватних домогосподарств.

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