В Одесі та області чули вибухи: залишайтесь в укриттях

В Одесі та області ввечері 9 травня було чути звуки вибухів. На Одещині все ще оголошено повітряну тривогу, тому слід залишатися в укриттях.

Ймовірно, працює протиповітряна оборона

Про звуки вибухів в Одеській області інформують місцеві ЗМІ. Повідомляється, що, ймовірно, працює протиповітряна оборона.

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Інформація про звуки вибухів з'явилася близько 19:35. Зауважимо, що повітряна тривога в Одесі була оголошена о 19:15 і досі не було відбою. Тому слід залишатися в укриттях, адже це може врятувати ваше життя.

Про ймовірний обстріл Одеси пишуть у телеграм-каналах. З'явилися фото ймовірного "прильоту", внаслідок якого здалеку в небі видно стовп диму.

Ввечері повітряна тривога була оголошена у більшості регіонів України. Зокрема, на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі.

Російські військові продовжують обстрілювати Одещину

Збройні сили Росії протягом останніх тижнів продовжують нарощувати обстріли Одеси та області. 7 травня війська агресора випустили 4 ракет по Одеській області та 6 ракетами вдарили по самій Одесі.

Протягом ночі 8 травня росіяни випустили вісім ракет. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, ще шість – вдарили по об'єктах Одеської області.

Війська агресора вдарили ракетами по території Фонтанської ОТГ. На щастя, обійшлося без жертв.

Під час обстрілу не варто публікувати наслідки ворожих ударів та коментувати інформацію. Офіційні деталі оголосять згодом.

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Російські окупанти продовжили обстріли і вдень 8-го травня. Повідомлялося, про два звуки вибухів чули близько 12:51. На жаль, одна ворожа ракета влучила, іншу – збили сили протиповітряної оборони.

Загалом протягом 8 травня окупанти атакували Одещину 9 разів. Унаслідок обстрілу пошкоджені газогін та електропідстанція.

Зауважимо, що 9 травня до Одеси приїхав голова Європейської ради Шарль Мішель. Йому довелося разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем ховатися в укритті під час повітряної тривоги.

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