В Одесі та області чули вибухи: залишайтесь в укриттях
Джерело:"Думская – новости Одессы"
В Одесі та області ввечері 9 травня було чути звуки вибухів. На Одещині все ще оголошено повітряну тривогу, тому слід залишатися в укриттях.
Ймовірно, працює протиповітряна оборона
Про звуки вибухів в Одеській області інформують місцеві ЗМІ. Повідомляється, що, ймовірно, працює протиповітряна оборона.
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Інформація про звуки вибухів з'явилася близько 19:35. Зауважимо, що повітряна тривога в Одесі була оголошена о 19:15 і досі не було відбою. Тому слід залишатися в укриттях, адже це може врятувати ваше життя.
Про ймовірний обстріл Одеси пишуть у телеграм-каналах. З'явилися фото ймовірного "прильоту", внаслідок якого здалеку в небі видно стовп диму.
Ввечері повітряна тривога була оголошена у більшості регіонів України. Зокрема, на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі.Зауважимо. Під час обстрілу не варто публікувати наслідки ворожих ударів та коментувати інформацію. Офіційні деталі оголосять згодом.
Російські військові продовжують обстрілювати Одещину
- Збройні сили Росії протягом останніх тижнів продовжують нарощувати обстріли Одеси та області. 7 травня війська агресора випустили 4 ракет по Одеській області та 6 ракетами вдарили по самій Одесі.
- Протягом ночі 8 травня росіяни випустили вісім ракет. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, ще шість – вдарили по об'єктах Одеської області.
- Війська агресора вдарили ракетами по території Фонтанської ОТГ. На щастя, обійшлося без жертв.
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- Російські окупанти продовжили обстріли і вдень 8-го травня. Повідомлялося, про два звуки вибухів чули близько 12:51. На жаль, одна ворожа ракета влучила, іншу – збили сили протиповітряної оборони.
- Загалом протягом 8 травня окупанти атакували Одещину 9 разів. Унаслідок обстрілу пошкоджені газогін та електропідстанція.
- Зауважимо, що 9 травня до Одеси приїхав голова Європейської ради Шарль Мішель. Йому довелося разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем ховатися в укритті під час повітряної тривоги.
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