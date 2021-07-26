Хлопець перебуває в реанімації у важкому стані. Наразі медики намагаються врятувати життя неповнолітнього водія.
Читайте також Обганяв вантажівку: на Вінниччині у ДТП загинули батько та син
Деталі аварії на Одещині
Підліток їхав за кермом мотоцикла Forte Ft125. 44-річний водій легкового авто під час повороту ліворуч не надав переваги в русі мотоциклісту, який рухався головною дорогою.
Хлопець внаслідок сильного зіткнення з автомобілем отримав:
- травми голови;
- політравму;
- забої;
- садна.
Його доставили в тяжкому стані в реанімаційне відділення лікарні. Правоохоронці розслідують всі обставини аварії.
Поліцейські встановили, що водій автомобіля не був у стані алкогольного сп'яніння. Мотоцикл підлітка і легковик було переміщено на штрафмайданчик.
У поліція також зазначили, що 14-річний хлопець не лише не досяг віку, з якого дозволене керування двоколісними транспортними засобами. Під час руху він був без мотошолома.
"У ході розслідування буде дана правова оцінка діям батьків, які дозволили сину користуватися мотоциклом", – заявив начальник відділення поліції № 1 Подільського РУП Віталій Мельниченко.
Нещодавні ДТП, які трапилися в Одеській області
- 23 липня на трасі Київ – Одеса вантажний автомобіль врізалася у відбійник і частково перекинувся. За словами очевидців, водій вантажівки заснув, відтак фура виїхала на зустрічну смугу.
- На трасі Одеса – Рені сталася моторошна ДТП за участі легковика і вантажівки. Внаслідок сильного зіткнення в автомобіля Renault відірвалася задня частина. 54-річний водій загинув на місці.
- 19 липня в аварії під Одесою загинув чиновник "Укравтодору". Водій Toyota Land Cruiser не впорався з керуванням та зіткнувся з напівпричепом вантажівки DAF.