Як повідомили у мовного омбудсмена, станом на травень російська як регіональна все ще чинна у 4 областях. Регіональну мову не скасували у Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській та Одеській області
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Що відомо про ініціативу Болградської прокуратури
Звернулись до Одеського окружного адміністративного суду.
Прокуратура Болграду вимагає визнати нечинним рішення від 2013 року про надання російській мові статусу регіональної.
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