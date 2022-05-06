В Одесі чути вибухи: людей просять залишатися в укриттях

Жителів міста закликають залишатися в укриттях. Про ситуацію в Одесі повідомляє новинний портал "Думская".

Варте уваги Потужний сигнал і символізм: Зеленський запросив Шольца відвідати Київ 9 травня

У п'ятницю, 6 травня, Оперативне командування "Південь" ворог вкотре спробував виправдати свої звірства стосовно мирних українців. Цього разу росіяни звинуватили ЗСУ у розміщенні власних командних пунктів у таких цивільних об'єктах. Цинізм окупантів немає меж, оскільки йдеться про:

лікарні,

пологові будинки,

школи,

інші соціальні об'єкти.

Також Одеська ОВА розповіла про наслідки ракетного обстрілу області 3 травня 2022 року. На щастя, у результаті чергової атаки росіян жертв немає. Тоді по Одещині ворог завдав відразу кілька ракетних ударів. Додамо, що Одеська область була однією з багатьох цілей у рамках масованої ракетної атаки, коли російські загарбники в цілому випустили 18 крилатих ракет по території України.

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