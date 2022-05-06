В Одесі чути вибухи: людей просять залишатися в укриттях

6 травня 2022 , 18:11
Читать новость на русском

В Одесі місцеві ЗМІ повідомили про те, що у місті чути вибухи. Також додають, що працює система протиповітряної оборони.

Жителів міста закликають залишатися в укриттях. Про ситуацію в Одесі повідомляє новинний портал "Думская".

Варте уваги Потужний сигнал і символізм: Зеленський запросив Шольца відвідати Київ 9 травня

Що ще відомо про ситуацію в Одесі 

 

У п'ятницю, 6 травня, Оперативне командування "Південь" ворог вкотре спробував виправдати свої звірства стосовно мирних українців. Цього разу росіяни звинуватили ЗСУ у розміщенні власних командних пунктів у таких цивільних об'єктах. Цинізм окупантів немає меж, оскільки йдеться про:

  • лікарні,
  • пологові будинки,
  • школи,
  • інші соціальні об'єкти.

Також Одеська ОВА розповіла про наслідки ракетного обстрілу області 3 травня 2022 року. На щастя, у результаті чергової атаки росіян жертв немає. Тоді по Одещині ворог завдав відразу кілька ракетних ударів. Додамо, що Одеська область була однією з багатьох цілей у рамках масованої ракетної атаки, коли російські загарбники в цілому випустили 18 крилатих ракет по території України. 

Актуально –

 

 

 

 

Автор: Віта Свірневська