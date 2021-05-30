На конкурс з'їхалися учасники з різних міст України. Загалом охочих "подиміти" люльку на витримку і час виявилося 40 осіб.
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Чемпіонат з куріння люльки
Участь в чемпіонаті взяли 40 осіб з різних міст України. Переміг у змаганні киянин Костянтин: він курив люльку протягом 1 години 36 хвилин.
За його словами, світовий рекорд з повільного куріння люльки становить 3 години і 30 хвилин. Змагання для нього – привід зібратися і поспілкуватися з однодумцями.
Переможець чемпіонату з куріння люльки / Фото УСИ.online
Це тренування і вміння управляти вогником. Існує думка, що якщо людина повільно курить трубку, вона завдає мінімальної шкоди собі, і плюс є хороші сорти тютюну, які тільки при повільному курінні відкривають повноту смаку,
– розповів переможець Костянтин.
На конкурс приїхали 40 учасників / Фото УСИ.online
На минулому чемпіонаті перше місце з результатом 1 година 29 хвилин посіла одеська журналістка і поетеса Тая Найденко.
Тогорічна переможниця Тая Найденко / Фото УСИ.online
Що відомо про чемпіонат з куріння люльки
Дані на основі Вікіпедії
- Відкритий чемпіонат України з повільного куріння люльки – вид змагання серед люлькокурів України.
- До нього допускають усіх охочих представників клубів, що входять до складу Ukrainian Pipe Clubs Association (Українська асоціація люлькових клубів).
- Проводять чемпіонат згідно зі світовим регламентом CIPC.
- Сенс змагання – якнайдовше курити люльку, не допускаючи її згаснення.
- Усі учасники змагання отримують однакові люльки, рівну кількість однакового тютюну та однакові тампери.