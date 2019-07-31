Одіозні нардепи: хто з відомих політиків знову обраний до Верховної Ради

Верховна Рада дев’ятого скликання оновилася на 80%. З парламенту зникла низка нардепів-старожилів. Втім, залишилося чимало нардепів з цікавими біографіями. Хто знову обрався до Ради – в матеріалі 24 каналу.

Депутати-списочники

Більшість "старих" облич у Верховній Раді – парламентарі від ВО "Батьківщина", "Європейської Солідарності" і проросійської "Опозиційної платформи – За життя".

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Як розподіляться місця у новій Верховній Раді / Інфографіка 24 каналу

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Петро Порошенко, глава "Європейської Солідарності"



Петро Порошенко прийшов у політику з партією Медведчука / Фото 24 канал

П’ятий президент України Петро Порошенко у політиці з 1998 року. Причому починав свій шлях із СДПУ(о), яку очолював одіозний кум Путіна Медведчук. У 2002 році приєднався до "Нашої України" Ющенка. Був секретарем РНБО, міністром закордонних справ в уряді Юлії Тимошенко і міністром економіки в уряді Януковича. Наразі Державне бюро розслідувань розслідує 8 кримінальних проваджень, де фігурує ім'я Порошенка. Одне з них – продаж заводу Порошенка "Кузня на Рибальському" бізнесмену Сергію Тігіпку за 235,8 мільйона доларів. Завод до 2016 року був збитковим. Після того, як уряд дозволив підприємству здійснювати експорт товарів військового значення, прибутки за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.

Експерти вважають, що з Порошенка намагатимуться зняти депутатську недоторканність і притягнути до кримінальної відповідальності. У ДБР наголосили, що не розслідують жодних справ проти Порошенка, він у них проходить як свідок.

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"Опозиційна платформа – За життя"



Путінська рать -– одна з найчисленніших / Колаж 24 канал

Найбільше одіозних нардепів буде у проросійській фракції "Опозиційна платформа – За життя": кум Путіна Медведчук, фігурант кримінальних справ зі зловживанням службовими обов’язками, екс-чиновник урядів Азарова при Януковичі Юрій Бойко; Вадим Рабінович – президент холдингу RC-Group і Media International Group; Сергій Льовочкін – керівник адміністрації колишнього президента Януковича. Як відомо, саме за його перебування на цій посаді розпочався Євромайдан, який переріс у Революцію Гідності. І відомий участю в парламентських бійках Нестор Шуфрич.

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Віктор Медведчук, "Опозиційна платформа – За життя"



Віктор Медведчук одна із самих демонізованих фігур української політики / Фото ВВС

Кум Путіна Віктор Медведчук відомий своїми відвертими проросійськими поглядами. Екс-глава СДПУ(о), і колишній очільник Адміністрації Президента Кучми. Ще один "сірий" кардинал української політики. З Медведчуком пов’язують так звані "темники" для ЗМІ. Після Помаранчевої революції відійшов від великої політики. Помітну вагу став набирати після обрання Порошенка президентом. Медведчук увійшов до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську. Де-факто під його контролем перебувають три інформаційні телеканали: NewsOne, "112 Україна" і ZIK.

Нестор Шуфрич, "Опозиційна платформа – За життя"



Нестор Шуфрич бійок не пропускає / Фото Оглядач

Нестор Шуфрич – колишній "есдек" і вірний соратник Медведчука, екс-регіонал. Вшосте обраний до Верховної Ради. Без Шуфрича не обходиться жодна бійка в парламенті. У 2008 році Шуфрич вдарив соціаліста Миколу Рудьковського. У 2009-му були бійки із однопартійцем Сергієм Льовочкіним і Юрієм Луценком.

Наталія Королевська, "Опозиційна платформа – За життя"



Наталя Королевська підозрювалася у фінансуванні тероризму / Фото Прочерк

Наталія Королевська втретє обирається до парламенту. Її пов’язують з екс-регіоналом Олександром Єфремовим, якого підозрюють у сепаратизмі. Зокрема, СБУ підозрювала Королевську в фінансуванні тероризму на окупованих територіях. Але доказів не знайшла. До Верховної Ради Королевська вперше обралася в 2006 році за списками Блоку Юлії Тимошенко. Потім була виключена з фракції. Екс-міністр соціальної політки в уряді Азарова. У 2013 році розгорнувся скандал щодо підробки Наталею Королевською диплому про вищу освіту. У 2014 році стала нардепом за списками "Опоблоку".

Депутати-мажоритарники

Олесь Довгий, самовисуванець



Олеся Довогого правоохоронці підозрювали у корупції / Фото з Facebook

Олесь Довгий зайшов у політику зі скандальною "молодою" командою екс-мера Києва Черновецького. Вдруге обраний до Верховної Ради. В попередньому скликанні входив до складу депутатської групи "Воля народу", яку очолював Володимир Литвин. Довгий не раз потрапляв у скандали. Зокрема, екс-нардеп Онищенко, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, після втечі передав одному з українських ЗМІ аудіозапис розмови з Олесем Довгим про те, як уникнути покарання за корупційні злочини. Довгого Онищенко називає "переговорником від президента". В 2017 році Верховна Рада дала згоду на обмеження депутатського імунітету Довгого через підозру в корупції.

Віктор Балога, партія "Єдиний центр"



Віктор Балога прийшов у політику з СДПУ (о) Медведчука / Фото Українська правда

Віктор Балога, як і Порошенко, починав політичну кар’єру з СДПУ(о). Потім приєднався до "Нашої України" Ющенка. Вперше став нардепом у 2002 році. Екс-голова Закарпатської облдержадміністрації, екс-міністр з питань надзвичайних ситуацій в урядах Януковича і Азарова. В 2006 році призначений головою секретаріату президента Ющенка. Балогу часто називали сірим кардиналом Ющенка. Пізніше створив свою партію "Єдиний центр". Втім, до Верховної Ради вже втретє балотується в одномандатному окрузі на Закарпатті.

Ярослав Дубневич, самовисування



Ярослава Дубневича підозрюють у корупції / Фото з відкритих джерел

Ярослав Дубневич – екс-депутат Львівської облради (2006-2010) від Блоку Юлії Тимошенко. Втретє обирається народним депутатом по одномандатному округу на Львівщині. У Верховній Раді восьмого скликання був членом фракції БПП. Фігурує в низці антикорупційних розслідувань разом із братом Богданом Дубневичем, пов’язаних із крадіжкою газу на ТЕЦ Нового Роздолу та Новояворівська. Збиток державі оцінюється у півтора мільярда гривень.

Олексій Гончаренко, самовисуванець



Олексій Гончаренко любить скандальний піар / Фото Zaxid.net

Олексій Гончаренко – екс-нардеп від БПП, на нинішніх виборах балотувався як самовисуванець на Одещині. Політичну кар’єру розпочинав з Партії регіонів і Одеської обласної ради VI скликання (2010 рік). Після Революції гідності перейшов до Порошенка. В 2015 році в Москві поліція затримала Гончаренка, який брав участь у траурному марші пам'яті російського опозиціонера Бориса Нємцова. В 2017 році прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом нівечення Берлінської стіни нардепом Олексієм Гончаренком. Також відома історія про начебто викрадення Гончаренка в 2017 році в Одесі. Як з’ясувалося, реального викрадення не було. Це інсценування спецслужб. Викрадення планував депутат Лиманської райради Одеської області від "Опоблоку" Олександр Кушнарьов.

Вадим Новинський, "Опоблок"



Вадим Новинський пропагандує "рускій мір" в Україні / Фото Укрінформ

Вадим Новинський – олігарх з тісними зв’язками з Росією і активний прибічник російської православної церкви. У 2016 році Генпрокуратура висунула проти Новинського звинувачення у співучасті в незаконному позбавленні волі архієпископа Олександра (Драбинка), секретаря і довіреної особи нині вже покійного митрополита УПЦ МП Володимира (Сабодана). 8 грудня 2016-го Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності Вадима Новинського. Слідство триває.