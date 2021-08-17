Офіс Президента оскаржив відновлення Тупицького в КСУ

Верховний Суд скасував указ Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з КСУ. В Офісі Президента це рішення викликало обурення.

На Банковій вже встигли навіть подати апеляцію на рішення суду. Тепер це питання розглядатиме Велика палата ВС.

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Якщо вона (Велика палата Верховного Суду – 24 канал) залишить без змін рішення першої інстанції, то у команди Зеленського не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення ексглави КСУ,

– пишуть журналісти.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у березні підписав указ про скасування призначення Олександра Тупицького главою Конституційного Суду.

Що було після цього

Втім, вже 14 липня Верховний Суд визнав підписаний президентом документ незаконним і протиправним.

В ОП заявили, що хочуть оскаржувати це рішення, яке спрямоване проти конкретних законів щодо суддів та правосуддя.

Глава держави був неприємно здивований вердиктом касаційного суду в складі ВС. І мав на меті подати відповідну скаргу.

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