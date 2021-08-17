Офіс Президента оскаржив відновлення Тупицького в КСУ

17 серпня 2021 , 10:22
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Джерело:

"РБК-Україна"

Верховний Суд скасував указ Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з КСУ. В Офісі Президента це рішення викликало обурення.

На Банковій вже встигли навіть подати апеляцію на рішення суду. Тепер це питання розглядатиме Велика палата ВС.

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Якщо вона (Велика палата Верховного Суду – 24 канал) залишить без змін рішення першої інстанції, то у команди Зеленського не залишиться аргументів, щоб блокувати відновлення ексглави КСУ,
– пишуть журналісти.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у березні підписав указ про скасування призначення Олександра Тупицького главою Конституційного Суду.

Що було після цього

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Чим відзначився Тупицький / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Васьків