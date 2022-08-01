В ОП розповіли деталі переговорів із США: анонсували розмову Зеленського з Байденом

Президент Володимир Зеленський незабаром може провести розмову з американським лідером Джозефом Байденом. З необхідністю організувати розмову Зеленського і Байдена погодилися глава Офісу Президента Андрій Єрмак та радник президента США з питань нацбезпеки Джейкоб Салліван.

Єрмак, Залужний і Кулеба провели переговори з Блінкеном

Глава ОП Андрій Єрмак разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і очільником МЗС Дмитро Кулебою провели переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Джейкобом Салліваном і главою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

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Повідомляється, що представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби нашої армії. Також Єрмак, Кулеба та Залужний відзначили вагомий внесок США у посилення обороноздатності України.

Окрім того, Андрій Єрмак і Джейкоб Салліван погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

Зеленський і Байден не говорили понад місяць

Попередня розмова між Володимиром Зеленським і Джозефом Байденом відбулася 15 червня. Після розмови Байден оголосив про виділення нової допомоги для України – 1 мільярд доларів.

У відповідь Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки. Глава держави наголосив, що ця підтримка особливо важлива для нашої оборони на Донбасі.

Нещодавно США оголосили про надання Україні ще 4 систем HIMARS та іншого озброєння, яке надзвичайно важливе для нас. Президент України подякував своєму колезі зі США Джо Байдену. Він заявив, що це критично важлива зброя для України.

Зауважимо, що 21 липня у Байдена підтвердили COVID-19. Він перебував на ізоляції у Білому домі й виконував усю роботу в онлайн-режимі. 27 липня американський президент одужав від COVID-19.

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