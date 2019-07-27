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      "Охорона і бойові водолази": Зеленський і Богдан знову відпочивають в Одесі – фото з пляжу

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      Володимир Зеленський і Андрій Богдан
      Володимир Зеленський і Андрій Богдан / Getty images

      На цей раз глава держави вибрав не такий неформальний стиль одягу, як попереднього разу, а ось глава його Офісу Андрій Богдан знову позував на фото з оголеним торсом.

      Зеленський прибув в Одесу ще 26 липня з неформальним візитом. Так, глава держави відвідав там фестиваль "Ліги сміху". У цій поїздці його супроводжувала дружина, діти й очільник Офісу Президента Андрій Богдан.

      Дивіться також: Вже вдруге за місяць Богдан і Зеленський опинилися на одеському пляжі

      Одеські ЗМІ повідомляли про посилену охорону в місцях, де перебував Зеленський. Так, на морському вокзалі, де відбувалось гумористичне шоу, глядачів пропускали лише через металошукачі, забирали навіть пластикові пляшки та стаканчики.

      Натомість президент Зеленський оприлюднив своє фото з одеського пляжу, на якому він позує разом із Богданом. Обидва примостились на шезлонгу, позаду – безліч відпочивальників. До речі, ані першої леді, ані дітей президентського подружжя поруч не видно.

      Ми, всюди охорона, боєві водолази, спецконтроль з проходу до моря, на пляж – через рамки. На фоні видно, як засмагають розвідники,
      – зіронізував глава держави.

      Жартівливим дописом у соцмережах поділився і Богдан.

      Своє фото з главою держави і колишнім колегою Зеленського, а тепер – його заміною в гумористичних телепрограмах – Євгеном Кошовим він підписав так: "Президент, голова ОПУ, і прем’єр-міністр".

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Одеси Андрій Богдан Курйозні новини
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