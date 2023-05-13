На Київщині почули вибухи: працює ППО

Ввечері 13 травня Росія вчергове атакувала Україну. Вибухи почули на Заході нашої країни, а також на околицях Києва.

Як уточнили у КМДА, на околицях Києва спрацювала ППО. Більше інформації про вибухи наразі немає.

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Там закликали українців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Ворог знов атакує Україну

Пізно ввечері 13 травня, коли українці дивляться Євробачення-2023, країна-терорист вирішила запустити ракети. Практично в усіх областях нашої держави пролунали повітряні тривоги. Моніторингові групи повідомили, що зафіксовано ворожі ракети типу "Калібр" у небі над Хмельницькою областю.

"Калібри" можуть вражати ворожі цілі на різних відстанях – від 200 до 2 500 кілометрів, але в експортних модифікаціях дальність обмежена до 300 кілометрів. До об'єкта ракета летить на наднизьких висотах – всього 10 – 20 метрів над поверхнею землі зі швидкістю від 180 до 240 метрів на секунду. Польоти на низьких висотах суттєво ускладнюють роботу сил ППО проти цих ракет.

ЗМІ повідомили, що у Тернопільській області пролунали вибухи. Глава Тернопільській ОВА Володимир Труш натякнув, що небезпека реальна, тому варто залишатись в укриттях.

Як змінилася українська ППО

З кінця квітня Росія відновила масовані удари по Україні. Ворог застосовує як ракети, так і дрони-камікадзе. Однак, порівняно з жовтнем 2022 року, наша ППО зараз працює в рази ефективніше. Це стало можливим завдяки західній зброї та покращенню навичок українських бійців.

Нещодавно наші бійці знешкодили найдосконалішу російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Раніше українська ППО не мала можливостей знешкодити такий тип ракет, однак це вдалось завдяки Patriot.

Двома ключовими системами, які використовувала Україна з початку війни, були радянські системи великої дальності С-300 і системи середньої дальності "Бук", також відомі як SA-10s і SA-11s.

Однак завдяки західним партнерам нашу ППО підсилили батареї IRIS-T з Німеччини та американські NASAMS. Також наші Повітряні сили отримали європейські системи SAMP/T і американські ракети HAWK, а минулого місяця до арсеналу додались дві американські батареї Patriot.