Суд призупинив перейменування УПЦ МП: реакція Православної церкви України

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву Київської митрополії УПЦ МП про забезпечення позову у справі про скасування наказу Міністерства культури України.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 25 січня 2019 року Київська митрополія УПЦ МП та ряд інших церков мають внести зміни до своєї назви. Однак, у березні Київська Митрополія УПЦ МП подала позов до Міністерства культури України, аби скасувати цю вимогу.

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Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив заяву Київської митрополії УПЦ про забезпечення позову про що постановив ухвалу, на підставі того, що "невжиття таких заходів може суттєво ускладнити або унеможливити відновлення порушених або оспорюваних прав або інтересів позивача".

20 грудня під час пленарного засідання Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер УПЦ МП має змінити назву та вказати свою приналежність до Російської православної церкви. Рішення підтримали 240 народних депутатів із 289, зареєстрованих у сесійній залі.

Що означає ухвала суду? Наразі дія наказу Міністерства культури України призупинена. Варто зазначити, що ухвала є тимчасовою. Її дія триватиме до того часу, поки судове рішення по справі не набере законної сили. Скільки на це потрібно часу – точно невідомо.

Представник ПЦУ отець Іван Сидор у коментарі журналістам 24 каналу сказав, що церква прийме будь-яке рішення українського суду.

Звичайно, що нам би дуже хотілося називати речі своїми іменами, але церква прийме будь-яке рішення суду,

– наголосив отець.

Варто зазначити, що в УПЦ Московського патріархату вважають, що Томос завдав шкоди українському православ'ю. Тож Українська православна церква Московського патріархату просила Вселенського патріарха Варфоломія скасувати Томос. Крім того, в УПЦ МП назвали закон про перейменування антиконституційним і заявили, що він порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України.

Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.