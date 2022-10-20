Постійні атаки окупантів на Бахмут та Авдіївку: чому ці міста так важливі для Росії

Ситуація в районі Бахмуту та Авдіївки, що на Донеччині, зараз є дуже напруженою. Хоча на тлі псевдореферендумів здавалося, що росіяни вже забули про Східний напрямок і зосередилися на Південному.

Наразі ж ситуація змінилася й окупанти почали говорити про відхід на Півдні України. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Суровікін, ймовірно, визначив Схід пріоритетним

Так, українські захисники результативно просуваються на Південному напрямку, хоча окупанти поки намагаються утримувати позиції. Здебільшого через загороджувальні загони Кадирова, які розстрілюють охочих втекти з фронту.

Мабуть, зараз новий командувач цією "операцією" Суровікін визначив Схід пріоритетним. Можливо його попередник вважав, що це не дуже важлива історія, а цей вже змінив тактику,

– пояснив Ступак.

"Все залежить від особи, яка перебуває біля керма цієї військової машини, чи принаймні виконує більшість завдань або функцій щодо керування", – підсумував експерт.

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