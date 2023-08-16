Окупанти вдарили по Харківщині: загорілися приватні будинки

Російські окупанти 16 серпня атакували Харківську область. В ОВА заявили, що ворог завдав ударів по території області.

Людей просили перебувати в укриттях цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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Росіяни атакували Харківщину

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що росіяни о 16:00 завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загоряння приватних та дачних будинків. Вид озброєння встановлюється,

– зауважив Синєгубов.

Нагадаємо, що він попереджав місцевих про черговий ворожий обстріл ще о 16:07.

"Окупанти завдають ударів по області, залишайтеся в укриттях. Працює ППО!" – написав голова ОВА.

Приблизно за пів години до цього у Повітряних силах також закликали харків'ян негайно піти в укриття.

"Увага! Швидкісні цілі в напрямку Харкова! Перебувайте в укриттях!", – написали в ПС о 15:48.

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Попередні удари ворога по Харківській області

Цього ж дня о 7:43 в Харківській області оголосили повітряну тривогу. Згодом у Повітряних силах повідомили, що група ударних БпЛА рухається на Харків.

Близько 8:13 в області пролунали перші вибухи, а через кілька хвилин їх почули й в місті. Синєгубов повідомив, що під Харковом були ворожі "Шахеди", та подякував ППО за гарну роботу.

Зазначимо, що минулої ночі ворог вдарив дронами-камікадзе по селу Піски-Радьківські Ізюмського району. Внаслідок цього пошкоджень зазнали складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. Постраждалих, на щастя, не було.

Загалом впродовж доби 15 серпня ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області: