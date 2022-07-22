Гауляйтер Стрємоусов розмріявся про російські військові бази та ППО на Херсонщині
У кремлі прагнуть анексувати територію Херсонської області та вже націлилися розмістити там військові бази. На тлі шквальних ударів ЗСУ окупанти хочуть посилити ППО.
Окупанти хочуть розмістити свої військові бази після анексії Херсонщини
Відповідну заяву херсонського гауляйтера Кіріла Стрємоусова поширили російські ЗМІ. Він заявив, що російські військові бази буцімто будуть розташовані на Херсонщині після входження регіону до складу росії.
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У своїй заяві гауляйтер Стрємоусов сказав, що російські військові бази з'являться на Херсонщині, "якщо" окуповані території стануть суб'єктом росії. Цілком логічно, що проти цього мешканці Херсонської області та ЗСУ.
Вони тут дислокуватимуться. Вони в будь-якому випадку будуть, як у Севастополі, як у Криму. Якщо ми станемо суб'єктом росії, то як і в інших регіонах будуть військові частини,
– сказав гауляйтер.
ЗСУ знищують військові бази окупантів
- Українські сили завдають чисельних ударів по військових базах ворога на окупованій території Херсонської області. Під вогнем ЗСУ ворожі склади у Херсоні, Чорнобаївці та Новій Каховці. Україна нарешті може знищувати російські бази, отримавши американські системи HIMARS.
- Важливого удару Збройні Сили України завдали 19 липня, коли вдарили по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Якщо цей міст підірвати, то окупантам не буде як відступати, коли ЗСУ будуть вибивати їх з Херсонщини.
- Про те, що Антонівський міст – ключова вразливість для російських сил повідомляли у Міністерстві оборони Великої Британії. Цей міст один із лише двох пунктів перетину доріг через Дніпро, через які росія може постачати або виводити свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки.
- В Офісі Президента вже порадили росіянам покинути Херсон.
- У червні на Херсонщину приїжджав голова адміністрації путіна дмітрій козак. Він поставив завдання колаборантам та гауляйтерам Херсонщини до осені підготувати так званий "референдум" про включення Херсонщини до складу росії.
- Відомо, що росія хоче анексувати п'яту частину території України. російський диктатор владімір путін віддав наказ захопити Харківську область.
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