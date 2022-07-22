Гауляйтер Стрємоусов розмріявся про російські військові бази та ППО на Херсонщині

У кремлі прагнуть анексувати територію Херсонської області та вже націлилися розмістити там військові бази. На тлі шквальних ударів ЗСУ окупанти хочуть посилити ППО.

Окупанти хочуть розмістити свої військові бази після анексії Херсонщини

Відповідну заяву херсонського гауляйтера Кіріла Стрємоусова поширили російські ЗМІ. Він заявив, що російські військові бази буцімто будуть розташовані на Херсонщині після входження регіону до складу росії.

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У своїй заяві гауляйтер Стрємоусов сказав, що російські військові бази з'являться на Херсонщині, "якщо" окуповані території стануть суб'єктом росії. Цілком логічно, що проти цього мешканці Херсонської області та ЗСУ.

Вони тут дислокуватимуться. Вони в будь-якому випадку будуть, як у Севастополі, як у Криму. Якщо ми станемо суб'єктом росії, то як і в інших регіонах будуть військові частини,

– сказав гауляйтер.

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