Окупанти хочуть запустити ремонтну базу для танків та БТРів у Маріуполі

ЗСУ активно нищать російських окупантів та їхню техніку. Тому тепер загарбники думають про те, як би облаштувати собі ремонтну базу в Маріуполі.

Ніхто не хоче ремонтувати російські танки

Росіяни планують ремонтувати техніку на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Усіх працівників заводу закликають зібратися 12 травня.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що повністю запустити завод ворогу не вдасться через безліч причин. Тому фактично на базі меткомбінату вони хочуть зробити ремонтні цехи для танків та БТРів.

Однак у росіян з'явилася проблема – відсутність кадрів.

Маріуполь виявися настільки недружнім містом для окупантів, що навіть техніку ремонтувати нікому в місті, де кожен другий майстер в цьому,

– наголосив Андрющенко.

У Маріуполь звозять дитячих вихователів з Донецька

Російські військові жорстоко вбили десятки тисяч мешканців Маріуполя. Тому тепер у місті нікому працювати. Ті, що залишилися живими, не йдуть на співпрацю з ворогом. Тому в окупованому Донецьку керівників закладів дошкільної освіти зобов'язали відправити у Маріуполь вихователів.

Росіяни не довіряють маріупольцям і хочуть, щоб дітей виховували їхні посіпаки. Однак мешканці Донецька не спішать виконувати наказ окупантів. Вони кажуть, що радше звільняться з роботи, аніж поїдуть у розбомблене місто.

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