Окупанти обстріляли Сумщину "Шахедами": є влучання у будинок, під завалами – люди

У перший день Нового року окупанти завдали терористичного удару по Сумській області. Ворожий "Шахед" влучив у двоповерховий будинок.

У Сумській ОВА повідомили, що 1 січня БпЛА типу “Шахед” поцілив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді.

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Під завалами опинилися люди

Внаслідок влучання у житловий будинок в Есманській громаді є руйнування. На фото можна побачити, що верхня частина будівлі понівечена – щонайменше кількох квартир на другому поверсі вже немає. А внизу почалася пожежа.

Також у всій будівлі вибиті вікна.



Наслідки влучання в будинок на Сумщині / фото ОВА

Найгірше те, що під завалами опинилися люди.

У перший день Нового року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини,

– наголосили в ОВА.

Наразі на місці прильоту працюють всі необхідні служби, триває пошуково-рятувальна операція.

Надзвичайники врятували кількох людей

В ОВА повідомили, що станом на 16:62 з-під завалів вже врятували три людини. Їм одразу почали надавати медичну допомогу.

Над Сумщиною збили 2 БпЛА

Відомо, що під час атаки у небі над Сумською областю сили протиповітряної оборони знищили два ворожих "Шахеди". У військовій адміністрації показали, що від них залишилося.



Уламки "Шахеда" на Сумщині / Фото ОВА

Вночі ворог масовано атакував Україну дронами

У новорічну ніч 2024 року ворог випустив рекордну кількість "Шахедів". Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків. Загалом ворог запустив по території України 122 "Шахеди". 96 Росія застосувала до півночі, а ще 26 – після. Загалом сили ППО знищили 87 ударних дронів.

Також ворог вдарив 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.

Найбільше від атаки постраждала Одеська область. Там палали мирні житлові будинки. На жаль, загинув 15-річнй підліток. Також є поранені.

У Дніпрі БпЛА поцілив по одному з підприємств. Також у П'ятихатській громаді Кам'янського району 1500 родин залишалися без світла через безпілотник, який зачепився за лінію електропередач.

У Львові є два влучання уламками у будівлі, які є об'єктами національної пам'яті. Зокрема повністю знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.