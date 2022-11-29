Інтенсивність використання знизилася в рази, – оглядач про проблеми Росії з боєприпасами

Росіяни почали менше використовувати артилерії. Якщо на початку літа вони випускали по 40-50 тисяч боєприпасів на добу, то тепер під Бахмутом – 10 тисяч снарядів.

Про це розповів 24 каналу військовий оглядач Денис Попович. За його даними, інтенсивність російської артилерії і боєприпасів знизилася у кілька разів.

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Використання артилерії впало у 4 – 5 разів

Він відзначив, що коли Росія забезпечувала суперконцентрацію артилерійського вогню на окремих ділянках фронту, щоб взяти під контроль Сєвєродонецьк і Лисичанськ навесні і влітку цього року, то окупанти випускали по 40-50 тисяч боєприпасів на добу.

Були свідчення два – три тижні тому, що під Бахмутом також є спроби зробити велику концентрацію артилерії, але там використовується десь до 10 тисяч боєприпасів на добу з боку Росії,

– розповів Попович.

На його думку, цифри використання артилерії хоч і зменшилися, але нашим захисникам, які нині тримають оборону все одно важко, оскільки навіть 10 тисяч снаряд – це багато для одного напрямку.

"Усі ці цифри для наших військових мають гіпотетичний характер, все одно тиск там доволі значний", – наголосив військовий експерт.

Де брати снаряди

Відзначимо, що у The New York Times вийшла стаття про те, що дві країни НАТО майже вичерпали свої ресурси боєприпасів, щоб постачати їх Україні. Мовляв, Україна використовує дуже багато снарядів, а саме 6 – 7 тисяч артилерійських снарядів щодня. Для порівняння під час війни в Афганістані випускали по 300 пострілів на день. Водночас США виробляють лише 15 тисяч снарядів на місяць.

Денис Попович вважає, що порівнювати війну в Україні з війною з Афганістані не зовсім доречно. Він вважає, що нашу війну варто порівнювали із Першою світовою, особливо щодо застосування артилерії.

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"Ніхто в Європі не задумувався про те, що у 21 сторіччі може бути така велика коаліційна війна між великими європейськими державами. Я маю на увазі насамперед Україну і Росію, яка є однією із найбільших країн світу", – сказав Попович.

Він нагадав, що європейські країни розраховували на створення маленьких мобільних армій, які братимуть участь у локальних конфліктах.

Власне Росія так само вважала, що війна з Україною буде для неї локальним конфліктом, який швидко завершиться і він не переросте у широкомасштабну війну, яка зараз іде. Тому із цього і витікають ці проблеми із боєприпасами, бо ніхто не готувався до того, що буде така велика війна,

– наголосив Попович.

Військовий експерт впевнений, що у питанні дефіциту снарядів нині триває розгортання і відновлення виробництва радянських боєприпасів калібрів на 152 міліметри і 122 міліметри. Це виробництво планують почати на територіях країн, які раніше входили до радянського табору.

Це насамперед Чехія, Польща. Там зараз розгортаються ремонтні потужності, поновлюється випуск артилерійських боєприпасів радянських калібрів, тому, думаю, цей дефіцит буде подоланий так чи інакше,

– сказав Попович.

Денис Попович про інтенсивність використання артилерії: дивіться відео

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