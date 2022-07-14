Окупанти поцілили у цивільні об'єкти в Миколаєві

Росіяни рано вранці 14 липня гатили по Миколаєву. На місцях обстрілів наразі працюють рятувальники.

У Миколаєві о 4:25 оголосили повітряну тривогу. Майже одразу в місті пролунали потужні вибухи.

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Росіяни обстріляли цивільні об'єкти в Миколаєві

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував вранішній ворожий обстріл.

Окупанти знову поцілили в низку цивільних об'єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади,

– зауважив мер.

Він закликав місцевих жителів не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації. Детальніше про наслідки ворожої атаки Сєнкевич обіцяв розповісти згодом.

Коротко про попередні обстріли Миколаєва

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