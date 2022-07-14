Окупанти поцілили у цивільні об'єкти в Миколаєві
14 липня 2022 , 05:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Сєнкевича
Росіяни рано вранці 14 липня гатили по Миколаєву. На місцях обстрілів наразі працюють рятувальники.
У Миколаєві о 4:25 оголосили повітряну тривогу. Майже одразу в місті пролунали потужні вибухи.
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Росіяни обстріляли цивільні об'єкти в Миколаєві
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував вранішній ворожий обстріл.
Окупанти знову поцілили в низку цивільних об'єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади,
– зауважив мер.
Він закликав місцевих жителів не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації. Детальніше про наслідки ворожої атаки Сєнкевич обіцяв розповісти згодом.Зверніть увагу! Вночі 14 липня на Миколаївщині тричі оголошували повітряну тривогу. Обстріл трапився під час останньої.
Коротко про попередні обстріли Миколаєва
- Вранці 12 липня окупанти завдали масованого удару по Миколаєву. Росіяни били по місту з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".
- Окрім цього, вони випускали касетні снаряди. Ворожі боєприпаси пошкодили ліцей, лікарню та приватні будинки. Внаслідок обстрілу постраждали 12 мирних жителів.
- Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що у місті зафіксували 24 лунки від ворожих "прильотів". Загалом у Миколаїв прилетіли російських 19 ракет – як з "Торнадо-С", так і крилатих.
- Сєнкевич опублікував фото з лікарень, які обстріляли окупанти. У будівлях внаслідок вибухів повибивало вікна, а в деяких приміщеннях впала стеля.
- Також ракета загарбників знищила музеї історії Другої світової війни та пам'яті воїнів-афганців, які були розміщені у школі.
- Раніше Кім інформував, що по Миколаєву працює ворожий дивізіон С-300. Обстріли міста та області тривають вже декілька днів поспіль.
- Зокрема, 9 липня окупанти запустили по Миколаєву відразу 6 ракет із систем С-300. На щастя, цей обстріл дивом минув без жертв.
- До цього росіяни випустили по місту одразу 10 ракет. Окупанти атакували одразу кілька об'єктів інфраструктури, серед яких був і порт.
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