Окупанти примушують маріупольців розбирати завали розбомбленого драмтеатру

Російські окупанти продовжують розбирати завали драмтеатру, який вони зруйнували у Маріуполі. До робіт у примусовому порядку загарбники намагаються залучати мешканців міста.

За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, маріупольці відмовляються допомагати окупантам. Тож ті вдаються до чергових маніпуляцій.

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Зрозумівши, що населення Маріуполя не допомагатиме росіянам розбирати завали та прибирати місто, загарбники вирішили змінити тактику. Зараз вони "наймають" мешканців міста, обіцяючи виплати у рублях за роботу на завалах.

Задля цього у Маріуполі відкрили "республіканські центри зайнятості" з ОРДЛО, де пропонують роботу з розбирання зруйнованих будівель,

– розповідає Денісова.

Також для участі у таких роботах залучено робітників МНС Росії.

Денісова підкреслила, що ситуація у Маріуполі залишається катастрофічною. Ті, хто залишився у місті повинні маскувати злочини росіян. Приміром, пакунки з тілами загиблих продовжують вивозити тракторними лафетами до братських могил на околицях міста.

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