Окупанти призначили главою ВЦА Запоріжжя одіозного екснардепа Балицького

9 травня 2022 , 10:34
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Російські окупанти призначили главою військово-цивільної адміністрації Запорізької області одіозного екснардепа Євгена Балицького.

Він вже навіть дав пресконференцію "журналістам" з Індії та Бразилії. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. 

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Що відомо про Балицького

Тепер головний колаборант Запорізької області почав прислужувати російським окупантам. За словами журналіста, екснардеп ніколи не приховував своїх проросійських поглядів й давно був українофобом. 

У Мелітополі він "відомий" тим, що його сім'я приватизувала цілу низку місцевих підприємств та просто розікрала їх – частину вивезли на метал, іншу – зруйнували, дещо здали в оренду. Тож підприємці із них ніякі. Однак тепер саме таку людину поставили очолювати адміністрацію. 

Зазначимо, що Євген Балицький – колишній народний депутат України. Нині він депутат обласної ради від "Опоблоку".

Нагадаємо. Група "За Україну" в облраді утворилась наприкінці березня цього року після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну. Точніше – перетворилась з фракції "Опозиційний блок", деякі члени якої ніколи не приховували своїх проросійських поглядів.

Вже встиг поговорити із "журналістами"

До цього Балицький переховувався, а тепер він в титулі начальника військово-цивільної адміністрації Запорізької області дав пресконференцію для "журналістів", зокрема іноземних. Тобто, привезли навіть якихось "медійників" з Індії та Бразилії. Судячи з усього, їх затягли туди силою, або узагалі знайшли підставних людей. 

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Автор: Аліна Оліховська