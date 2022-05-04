Окупанти прорвалися на завод “Азовсталь” у Маріуполі, – ЗМІ

Російські війська прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Українські військові не виходять на зв'язок.

Нині, 4 травня, окупанти прорвалися на завод, який штурмували декілька днів поспіль. Про це видання "Українська правда" повідомляє з посиланням на власні джерела.

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Наразі на "Азовсталі" точаться важкі бої. Тим часом у підземеллях заводу перебувають цивільні, які ще не встигли евакуюватися.

У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає,

– повідомляють джерела УП.

Що відомо про ситуацію на "Азовсталі"

Попри усі домовленості про режим припинення вогню, ввечері 1 травня окупанти почали знову обстрілювати завод. 2 травня азовці повідомляли, що ворог завдає ударів з авіації та веде вогонь з корабельної артилерії та танків. Частина цивільних, які очікували на евакуацію, опинилися під завалами.

На жаль, тоді загинули 2 цивільні жінки. Тоді ж бійці полку "Азов" дістали з-під завалів близько сотні громадян, серед яких літні люди й діти.

Але з ночі 3 травня ситуація лише загострилась – російські війська почали сильний штурм "Азовсталі", намагаючись прорватись на територію заводу. Окупанти обстрілювали споруди з усіх видів зброї й скидали надпотужні бомби.

Українські захисники неодноразово закликали до припинення вогню, адже на території "Азовсталі" досі лишилися мирні люди.

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