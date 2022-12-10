В окупованому Скадовську окупанти просять гроші у місцевих на утримання

Російські окупанти, які увірвалися до України, тепер просять фінансову допомогу в українців. Зокрема, такі оголошення можна побачити у захопленому Скадовську, що на Херсонщині.

В окупованому Скадовську окупанти просять гроші у місцевих

Всім добре відомо, що "друга армія світу" не має відповідного оснащення, й страждає насамперед від рук свого командування. Їхнє становище, звісно, погіршує і ЗСУ – станом на 10 грудня вже ліквідували 93 760 окупанти. Тож, не дивно, що росіяни просять про допомогу, і не соромляться робити це на окупованих територіях, де сіють страх і скоюють воєнні злочини.

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У тимчасово окупованому Скадовську росіяни разом зі своїми посіпаками сподіваються, що місцеві підтримають їх фінансово. Не полінувалися навіть видрукувати оголошення,

– йдеться в повідомленні.