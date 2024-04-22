Є перебої з сигналом: окупанти вдарили по об'єкту телевізійної інфраструктури в Харкові

22 квітня 2024, 17:37
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Джерело:

Харківська ОВА

Росіяни не полишають цинічних обстрілів Харківщини. Вдень 22 квітня окупанти вдарили по об'єкту телевізійної інфраструктури.

Окупанти протягом дня двічі били по Харківщині. Так, спочатку потужні вибухи лунали близько о 15:40, а о 16:37 пролунали повторні вибухи.

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Які наслідки атаки

Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали удар по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На щастя, минулося без постраждалих, адже під час тривоги співробітники були в укритті.

Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає,
– повідомив Синєгубов. 

Водночас внаслідок російської атаки у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці повідомили, що близько о 16:30 22 квітня російські військові, ймовірно, ракетою Х-59 завдали удару по об'єкту телевізійної інфраструктури Харкова. 

Прокурори та слідчі поліції вже задокументували наслідки збройної агресії Росії. 

Окрім того, під час повітряної тривоги окупанти також атакували 3 населених пункти Харківщини. Так, у місті Вовчанськ російські військові завдали авіаудару по території м'ясокомбінату, який не працює. Також у селі Слобожанське та місті Дергачі зафіксували влучання на відкритій території, однак наслідки атаки ще уточнюються.

Окупанти обстрілюють Харківщину

  • Російські військові щодня обстрілюють Харківщину. Так, 21 квітня окупанти били по Харкову. Унаслідок авіаудару поранення отримав 19-річний хлопець. Його стан оцінюють як середньої важкості. Як повідомили в ОВА, у хлопця поранено ноги від уламків.
  • 20 квітня окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Вовчанську. Унаслідок удару один під'їзд дев'ятиповерхівки було вщент зруйновано, а другий – серйозно пошкоджено. Унаслідок авіаудару постраждало двоє людей – 61-річна жінка та 44-річний чоловік.
  • Також вдень 20 квітня російські військові обстрілювали Вовчанськ з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілу у власному будинку загинув 83-річний чоловік. Також від рук окупантів загинув 50-річний чоловік. У момент прильоту він працював на городі біля будинку. Через обстріл він зазнав поранень, які були не сумісні з життям.
  • До слова, Володимир Зеленський 22 квітня провів засідання Ставки, на якому обговорили нагальні питання. Серед іншого було й питання захисту міст, громад та критичної інфраструктури від ворожих атак. 

Автор: Анжеліка Байбак