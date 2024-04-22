Є перебої з сигналом: окупанти вдарили по об'єкту телевізійної інфраструктури в Харкові

Росіяни не полишають цинічних обстрілів Харківщини. Вдень 22 квітня окупанти вдарили по об'єкту телевізійної інфраструктури.

Окупанти протягом дня двічі били по Харківщині. Так, спочатку потужні вибухи лунали близько о 15:40, а о 16:37 пролунали повторні вибухи.

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Які наслідки атаки

Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали удар по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. На щастя, минулося без постраждалих, адже під час тривоги співробітники були в укритті.

Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає,

– повідомив Синєгубов.

Водночас внаслідок російської атаки у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці повідомили, що близько о 16:30 22 квітня російські військові, ймовірно, ракетою Х-59 завдали удару по об'єкту телевізійної інфраструктури Харкова.

Прокурори та слідчі поліції вже задокументували наслідки збройної агресії Росії.

Окрім того, під час повітряної тривоги окупанти також атакували 3 населених пункти Харківщини. Так, у місті Вовчанськ російські військові завдали авіаудару по території м'ясокомбінату, який не працює. Також у селі Слобожанське та місті Дергачі зафіксували влучання на відкритій території, однак наслідки атаки ще уточнюються.

Окупанти обстрілюють Харківщину