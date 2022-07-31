Окупанти вгатили ракетою по Одеському району: чи є постраждалі

російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одеській області. Війська агресора 31 липня обстріляли Одеський район.

Росіяни влучили в кар'єр

Інформацію про ракетний обстріл підтвердили в Одеській районній державній адміністрації. Повідомляється, що ворог завдав удару по території однієї з громад Одеського району та влучив у кар'єр.

Варте уваги На Одещині підірвався лоцманський катер ВМС: прохід гирлом Бистре обмежено

Інформація щодо постраждалих уточнюється.