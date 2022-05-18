Окупанти викрали співробітника Суспільного Олексія Воронцова

Російські військові викрали співробітника Суспільного в тимчасово окупованому Херсоні. Наразі невідомо, де перебуває працівник медіа.

Працівника Суспільного викрали 16 травня

Про викрадення інженера Суспільне Херсон керівництву компанії повідомила дружина Олексія Воронцова. Чоловіка викрали 16 травня з помешкання у тимчасово окупованому Херсоні.

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Наразі немає інформації про те, де перебуває чоловік. Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом сприяти поверненню Олексія Воронцова.



Олексій Воронцов / Фото Суспільне

Компанія скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ та до Херсонської окружної прокуратури Херсонської області,

– йдеться у повідомленні.

Співробітники Суспільне Херсон з 2 березня працюють віддалено, адже російські військові окупували приміщення медіа.

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