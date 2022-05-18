Окупанти викрали співробітника Суспільного Олексія Воронцова
Джерело:Суспільне
Російські військові викрали співробітника Суспільного в тимчасово окупованому Херсоні. Наразі невідомо, де перебуває працівник медіа.
Працівника Суспільного викрали 16 травня
Про викрадення інженера Суспільне Херсон керівництву компанії повідомила дружина Олексія Воронцова. Чоловіка викрали 16 травня з помешкання у тимчасово окупованому Херсоні.
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Наразі немає інформації про те, де перебуває чоловік. Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом сприяти поверненню Олексія Воронцова.
Олексій Воронцов / Фото Суспільне
Компанія скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ та до Херсонської окружної прокуратури Херсонської області,
– йдеться у повідомленні.
Співробітники Суспільне Херсон з 2 березня працюють віддалено, адже російські військові окупували приміщення медіа.
Росіяни викрадають українців
- Збройні сили Росії тимчасово окупували частини Херсонської та Запорізької областей. Нещодавно голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що з 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, на Запоріжжі викрали майже 300 людей. Станом на 11 травня у заручниках російських окупантів перебувало 118 людей.
- Російські військові на окупованих територіях викрадають журналістів, посадовців, активістів та ветеранів АТО/ООС. Важливо зазначити, що війська агресора катують людей.
- У Пологах росіяни викрали і два дні катували патріота Романа Семененка, після чого вбили чоловіка. Також окупанти запроторили до "відділку поліції" футбольну арбітриню Ірину Петрову, адже та відмовилися судити футбольну гру.
- Голова Херсонської ОВА Юрій Соболевський розповів, що окупанти постійно викрадають людей у місті. Місцеві мешканці зникають з блокпостів, квартир та будинків.
- 3 травня окупанти захопили в полон голову Чорнобаївки Ігоря Дударя, який у важкому стані перебуває у лікарні під наглядом російських військових. Також вони викрали заступника сільського голови Євгенія Родіонова, якого згодом відпустили.
- 11 травня збройні сили Росії викрали ексдепутата обласної ради Віктора Помазнюка. Російські військові забрали чоловіка просто з його будинку.
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