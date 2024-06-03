Окупанти вкотре обстріляли Харків: під ударом опинився один з районів міста
Російські військові ввечері 3 червня вкотре обстріляли Харків. Під ударом опинився Новобаварський район міста.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. В регіоні й досі оголошена повітряна тривога, тому закликаємо харків'ян залишатися в укриттях.
Дивіться також Яка мета терору Харкова: військовий оглядач назвав задум росіян
Харків вкотре опинився під обстрілом
На Харківщині о 18:37 оголосили повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин в місті чули потужні вибухи. Як повідомив голова Харківської ОВА згодом, близько о 18:40 окупанти вкотре били по Харкову. Під прицілом ворога опинився Новобаварський район.
Хоча на Харківщині й спрацювала ППО, однак через падіння уламків є пошкодження. Зокрема, руйнування зафіксували у будівлі, яка не експлуатується.
Станом на 19:35 про постраждалих чи загиблих внаслідок чергової російської атаки не повідомляли.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Важливо Patriot необхідні Харкову: що могли б зробити ці системи ППО в регіоні
До слова, Новобаварський район Харкова нерідко опиняється під російськими обстрілами. Так, ворог цинічно атакував 5-поверхівку в цьому районі. Як повідомила влада, в будинок влучило кілька ворожих снарядів і відбулося руйнування з 5 по 3 поверх. На жаль, внаслідок атаки загинуло 9 осіб, 26 – постраждало.
Ворог постійно обстрілює Харківщину
- Російські військові щодня обстрілюють Харківщину. Під ударом ворога опиняється як місто, так і область. Так, вночі 3 червня в Харкові чули серію вибухів. Згодом у мережі додали, що, ймовірно, вони лунали за межами міста.
- Як повідомив зранку Олег Синєгубов, окупанти атакували Слобожанську громаду – там зафіксували щонайменше 5 ударів. Ворог знову вдарив по комплексу для відпочинку. На жаль, внаслідок атаки загинув один цивільний чоловік, ще двоє цивільних – отримали поранення. Окрім того, внаслідок атаки пошкоджені будинки на території бази відпочинку.
- Окрім того, протягом доби 2 червня окупанти також обстрілювали Харків. Як повідомляла кореспондентка 24 Каналу, вдосвіта окупанти атакували Ізюм. Під ворожим ударом опинилися лікарня, яка не працювала. Втім, люди, які були поруч з місцем атаки, отримали поранення. Наразі відомо про 2 постраждалих.