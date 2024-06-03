Окупанти вкотре обстріляли Харків: під ударом опинився один з районів міста

Російські військові ввечері 3 червня вкотре обстріляли Харків. Під ударом опинився Новобаварський район міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. В регіоні й досі оголошена повітряна тривога, тому закликаємо харків'ян залишатися в укриттях.

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Харків вкотре опинився під обстрілом

На Харківщині о 18:37 оголосили повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин в місті чули потужні вибухи. Як повідомив голова Харківської ОВА згодом, близько о 18:40 окупанти вкотре били по Харкову. Під прицілом ворога опинився Новобаварський район.

Хоча на Харківщині й спрацювала ППО, однак через падіння уламків є пошкодження. Зокрема, руйнування зафіксували у будівлі, яка не експлуатується.

Станом на 19:35 про постраждалих чи загиблих внаслідок чергової російської атаки не повідомляли.

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До слова, Новобаварський район Харкова нерідко опиняється під російськими обстрілами. Так, ворог цинічно атакував 5-поверхівку в цьому районі. Як повідомила влада, в будинок влучило кілька ворожих снарядів і відбулося руйнування з 5 по 3 поверх. На жаль, внаслідок атаки загинуло 9 осіб, 26 – постраждало.

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