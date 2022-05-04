Окупанти вночі вгатили по школі на Сумщині: фото наслідків обстрілу

Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську область. Так, у ніч проти 4 травня вони атакували школу, повідомив глава ОВА Дмитро Живицький.

Як зазначив Дмитро Живицький, російські військові вкотре атакували Есманську громаду. Так, близько 03:00 окупанти обстріляли школу.

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Поруйновані стіни та вибиті вікна

Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Два постріли з гелікоптера, два – з землі. Потрапляння по школі й об'єктах інфраструктури,

– підкреслив він.

Глава Сумської ОВА додав, що між 06:00 і 07:00 окупанти здійснили артобстріл уздовж кордону біля Юнаківки. Гатили ворожі військові з "Градів". Також били вони з вертольота по території біля Могриці.

У ніч проти 4 травня окупанти обстріляли Сумщину:

Окупанти регулярно обстрілюють Есманську громаду

Що стосується атак Есманської громади, то 27 квітня окупанти атакували її з мінометів. Так, за пів години вдалося нарахувати понад 50 прильотів.

Те ж саме російські військові робили і 26 квітня. Як зазначив Дмитро Живицький, ворожі обстріли тривають не перший день. І атакують окупанти все: від Бачівська до Білопілля. Тож, по суті, вся лінія кордону Сумщини з Росією стає жертвою атак загарбників з тяжкої артилерії, а також мінометів.

Ситуація на Сумщині все ще неспокійна

Окупанти обстрілювали область двічі за минулу добу, 3 травня. Для цього вони використовували реактивні системи залпового вогню, а також міномети. А самі атаки здійснювали ворожі війська з Росії, підкреслюють у ДПСУ.

Перед атакою повідомили про безпілотник з Росії, який зафіксували над Сумщиною. Він курсував по кордону між Україною та країною-агресоркою. Тож у Генштабі зазначили, що існує ймовірність провокацій, а також ворожих обстрілів.

Цивільним мешканцям Сумщини та Чернігівщини заборонили у цих областях підходити до державного кордону. Удень це можна робити не ближче ніж на 1 кілометр, а уночі – на 20.

Перед цим окупанти обстріляли Сумську область з допомогою вертольота. Атакували російські військові некерованими ракетами ділянку "Юнаківка".

Додамо, що наразі на Сумщині та Харківщині усувають наслідки атак російських військових. До прикладу, в Охтирці та Тростянці комунальники, а також волонтери прибирають центральні вулиці міст.

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