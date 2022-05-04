Окупанти вночі вгатили по школі на Сумщині: фото наслідків обстрілу
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську область. Так, у ніч проти 4 травня вони атакували школу, повідомив глава ОВА Дмитро Живицький.
Як зазначив Дмитро Живицький, російські військові вкотре атакували Есманську громаду. Так, близько 03:00 окупанти обстріляли школу.
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Поруйновані стіни та вибиті вікна
Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Два постріли з гелікоптера, два – з землі. Потрапляння по школі й об'єктах інфраструктури,
– підкреслив він.
Глава Сумської ОВА додав, що між 06:00 і 07:00 окупанти здійснили артобстріл уздовж кордону біля Юнаківки. Гатили ворожі військові з "Градів". Також били вони з вертольота по території біля Могриці.
У ніч проти 4 травня окупанти обстріляли Сумщину:
Окупанти регулярно обстрілюють Есманську громаду
Що стосується атак Есманської громади, то 27 квітня окупанти атакували її з мінометів. Так, за пів години вдалося нарахувати понад 50 прильотів.
Те ж саме російські військові робили і 26 квітня. Як зазначив Дмитро Живицький, ворожі обстріли тривають не перший день. І атакують окупанти все: від Бачівська до Білопілля. Тож, по суті, вся лінія кордону Сумщини з Росією стає жертвою атак загарбників з тяжкої артилерії, а також мінометів.
Ситуація на Сумщині все ще неспокійна
Окупанти обстрілювали область двічі за минулу добу, 3 травня. Для цього вони використовували реактивні системи залпового вогню, а також міномети. А самі атаки здійснювали ворожі війська з Росії, підкреслюють у ДПСУ.
Перед атакою повідомили про безпілотник з Росії, який зафіксували над Сумщиною. Він курсував по кордону між Україною та країною-агресоркою. Тож у Генштабі зазначили, що існує ймовірність провокацій, а також ворожих обстрілів.
Цивільним мешканцям Сумщини та Чернігівщини заборонили у цих областях підходити до державного кордону. Удень це можна робити не ближче ніж на 1 кілометр, а уночі – на 20.
Перед цим окупанти обстріляли Сумську область з допомогою вертольота. Атакували російські військові некерованими ракетами ділянку "Юнаківка".
Додамо, що наразі на Сумщині та Харківщині усувають наслідки атак російських військових. До прикладу, в Охтирці та Тростянці комунальники, а також волонтери прибирають центральні вулиці міст.
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