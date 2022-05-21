Окупанти вщент розбили музичну школу на Донеччині, яку допомагала відбудувати Японія

На Донеччині росіяни знищили ще один заклад освіти. Цю музичну школу у Святогірську допомагала відбудувати Японія.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що школа потрапила під обстріл зранку 21 травня й була знищена вщент.

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Відомо, що уряд Японії допоміг відремонтувати школу у 2016 році. Це була частина проєкту "Сприяння стабілізації громад на Донбасі", проте росіяни усе перетворили на руїни.

"Я вдячний народу Японії та всім нашим союзникам, які роками допомагали відбудовувати Донеччину. Відбудуємо і тепер", – додав глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Дивіться фото наслідків обстрілу школи

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