Окупанти взялися за Лисичанськ і нещадно його обстрілюють: у місті впала телевежа

Російські війська зосередилися на захопленні Лисичанська після того, як ЗСУ відійшли від Сєвєродонецька. Загарбники зрівнюють Лисичанськ із землею.

Унаслідок обстрілів у Лисичанську багато руйнувань

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Лисичанськ потерпає від авіаударів. Також росіяни завдали авіаудару в районі Білої Гори.

До теми Росіяни вертольотами нищать дороги та мости до Лисичанська: вантажівки до міста вже не заїдуть

Очільник Луганської ОВА інформує, що внаслідок обстрілів Лисичанська багато руйнувань, через що місто не впізнати. Через обстріли впала телевежа та пошкоджено автомобільний міст.

На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми,

– написав Гайдай.

Наслідки обстрілів Лисичанськ / Фото Луганська ОВА

Росіяни закріпилися у Сєвєродонецьку

Як написав голова Луганської ОВА, ворог закріпився у Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському після того, як підрозділи ЗСУ відійшли.

До речі У Сєвєродонецьку окупанти вже призначили "коменданта", евакуюватися звідти неможливо, – Стрюк

Росіяни вкотре обстріляли завод "Азот", де перебували українські сили, та полігон ДСНС в Сєвєродонецьку. Пів вогнем окупантів опинилися селища Павлоград й Синецький та вже зруйновані мости на Лисичанськ.

Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам'янка і Золотарівка,

– резюмував Гайдай.

ЗСУ відступили від Сєвєродонецька: що відомо

Дізнайтесь більше – яка зараз ситуація у Сєвєродонецьку та Лисичанську: дивіться відео