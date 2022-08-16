Окупанти закрили на ніч Кримський міст, щоб таємно втекти: запустили чутки про "атаку України"

Після вибухів в окупованому Криму російські загарбники закрили Кримський міст до ранку 17 серпня. Вони поширюють чутки про нібито "атаку України"

Так, машини не зможуть проїхати по мосту до 06:00. Людям нічого не пояснюють. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці. Перед цим у Криму, на складах окупантів, лунали вибухи.

Зауважте росіяни вже готові до знищення керченського мосту: військовий експерт назвав зручний момент

Лякають "ударами ЗСУ", а самі тікають

Росіяни запустили чутки, мовляв, "Україна може обстрілювати". Розказують, нібито буде працювати ППО, тож міст закривають, аби "убезпечити людей від уламків".

Насправді ж маріонеткова "влада" збираються разом із родинами та майном втекти. Закривши міст, вони хочуть таємно покинути Крим.

Зверніть увагу! Вдень 16 серпня на Кримському мосту зафіксували рекордний трафік машин. Люди масово виїжджають з Криму. Крім того, величезні черги були на залізничому вокзалі Сімферополя.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що росіяни тікають, бо розуміють, Крим – не місце для них. Політик попросив українців, які живуть на півострові, бути обережними та триматись подалі військових об'єктів.

Вибухи у Криму: що відомо

До речі – Подоляк прокоментував "бавовну" в Криму: відео