Окупанти завдали 4 ракетні удари по Одещині: обійшлося без постраждалих
Джерело:телеграм Максима Марченка
Впродовж 20 травня російські війська обстрілювали Одещину із Чорного моря. Внаслідок атаки є пошкодження, на щастя, обійшлося без жертв серед населення.
Про це у вечірньому відеозверненні розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко. Він зазначив, що росіяни відкривали вогонь двічі – удень та ввечері.
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За словами Марченка, впродовж доби росіяни випустили 4 ракети.
Удень ворог завдав ракетного удару 2-ма ракетами по одному з районів нашої області. Увечері завдав ще одного удару по об'єктах інфраструктури,
– розповів він.
Він додав, що цього разу усе обійшлося без серйозних руйнувань та жертв.
"Є пошкодження, але, на щастя, немає постраждалих", – підсумував Марченко.
Окупанти завдали 4 ракетні удари по Одещині: дивіться відео
Крім того, голова Одеської ОВА розповів про сьогоднішню зустріч із представниками Ради молодих вчених при обласній військовій адміністрації.
"Зараз йде війна, але вона обов'язково закінчиться і наука стане однією сил, завдяки якій ми будемо відбудовувати нашу країну", – зазначив Марченко.Зверніть увагу. Напередодні до студентів та ректорів вищих навчальних закладів України звернувся президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що зараз Україна перебуває в такій ситуації, коли ми самі обираємо їй майбутнє.
Ситуація на Одещині: найважливіше
- У п'ятницю 20 травня окупанти вчергове пустили ракети на Одещину. Одна з них влучила в об'єкт інфраструктури – на місці спалахнула пожежа. Куди саме влучила ракета наразі не повідомляють.
- Водночас 20 травня стало відомо, що в акваторії Чорного моря перебувають два російські кораблі із сумарним залпом до 16 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
- 18 травня окупанти завдали ракетного удару по Одещині з акваторії Чорного моря. На щастя, ніхто із цивільних не постраждав.
- 17 травня, на Півдні України знищили понад 100 російських окупантів, а ЗСУ провели 110 атак позицій ворога.
- Зранку 16 травня російська армія запустила ракети по Білгород-Дністровському районі Одеської області. Під удар потрапила база відпочинку біля моря. Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людей, серед яких і 5-річна дівчинка.