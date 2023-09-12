Готуються тікати: у Криму окупанти знімають з військкоматів російські герби

В окупованому Криму росіяни почали прибирати свою символіку. Партизани знайшли тому два пояснення.

На тлі низки успішних операцій української розвідки у тимчасово окупованому Криму серед росіян зростають панічні настрої. Вони хаотично почали знімати російську державну символіку з місцевих будівель.

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Бояться реакції на мобілізацію

Так, партизани розповідають, що в Євпаторії окупанти прибирають свої герби з військкоматів. Ворог міг вдатися до цих заходів із двох причин.

Перше – боїться реакції місцевого населення на оголошення мобілізації. Нагадаємо, що у ГУР неодноразово зазначали про плани Путіна оголосити мобілізацію і призвати до війська майже понад мільйон осіб. Втім, навряд чи очільник Кремля наважиться до президентських виборів у 2024 році оголосити саме відкриту мобілізацію. Водночас у Генштабі ЗСУ прогнозують найближчим часом масову примусову мобілізацію населення у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України.

Ось на тлі ймовірної мобілізації окупанти й ховають російські герби, побоюючись, що місцеві вимістять на них свою лють.

Росіяни рятують свою символіку від розправи місцевих / Фото Атеш

Готують план "Б"

Друге – підготовка до "жесту доброї волі". Прибирання російських "курок" в окупованих містах може бути цілком наслідком усвідомлення росіянами, що їхньому пануванню на півострові поступово приходить кінець.

11 вересня у результаті спецоперації ГУР Україна повернула "вишки Бойка", які незаконно привласнила Росія у 2015 році. Раніше українським розвідникам вдалося висадитися неподалік населених пунктів Оленівка і Маяк в Криму, вступити у бій з росіянами та завдати їм втрат. Цього літа півострів багрянів від "бавовн". І, певна річ, у ворога закрадається думка, що ось-ось доведеться "кивати п'ятами".

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