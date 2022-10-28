Терор щодо дітей посилюється: Федоров пояснив, чому росіяни обшукують учнів перед уроками

Росіяни намагаються придушити будь-які прояви проукраїнських настроїв на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Задля цього вони використовують терористичні методи навіть проти дітей.

Шкільний процес в захоплених школах Мелітополя наразі взагалі неможливий. Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Пів години "на обшуки"

Мер зазначив, на сьогодні фіксується на всіх тимчасово окупованих територіях посилення терору.

Щодо дітей терор посилюється з кількох боків. Перш за все, рашисти перенесли початок навчального дня на пів години, які вони витрачають на те, щоб обшукати дітей. Зранку вони приходять до школи, їх вилаштовують у коридорі й обшукують їхні речі,

– пояснив Федоров.

За його словами, батьків під час навчального процесу не пускають до школи й двері також на весь день зачиняють. Лише після обшуку рашисти допускають дітей до школи та до уроків.

"Це сталося після того, як в деяких дітей в школах знайшли якийсь патріотичний контент або якісь програми для навчання в українських школах. Після цього вони просто не пускають з телефонами в школи й з іншими "забороненими предметами", – додав чиновник.

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Школи рашистів зачиняють

Федоров переконаний, що у школах в тимчасово окупованих населених пунктах навчальний процес "взагалі неможливий", тому українська влада міста всіляко рекомендували батькам не вести своїх дітей до шкіл.

Вже є перші результати, коли вчителі-колаборанти, які раніше погодилися співпрацювати з ворогом, вже тікають з Мелітополя. Таким чином одна з захоплених рашистами шкіл вже закрилася з понеділка і не функціонує – це 13 школа. Сталося все через те, що немає вчителів, які погодилися б колаборувати,

– розповів мер міста.

За його інформацією, на тимчасово окупованій Мелітопольщині погодилися співпрацювати з ворогом менш як 10 відсотків всіх співробітників відділу освіти.

"І здебільшого це не вчителі, а технічні працівники. Саме тому рашисти намагалися використовувати як вчителів секретарів шкіл, завгоспів або першокурсників університетів. Сьогодні діти також перебувають у заручниках ворога", – вказав чиновник.

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Росіяни масово викрадають дітей

Федоров наголосив, що рашисти масово намагаються викрасти українських дітей.

"Є вже перші факти. 200 дітей, яких вивезли з тимчасово окупованого Енергодару, Кам'янки, Дніпровки, Водяного – росіяни забрали їх під виглядом проведення канікул в Крим або у Краснодарський край. Але коли діти мали повернутися, рашисти зателефонували батькам і попросили зібрати зимні речі, позаяк дітей не повернуть до тимчасово окупованих міст", – резюмував мер Мелітополя.

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