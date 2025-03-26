Росіяни розмріялися про ЗАЕС: кажуть, що станція буцімто "їхня"

Росія заявила, що Запорізька атомна електростанція є "їхнім" ядерним об’єктом. Та відкинула можливість передачі контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що працівники ЗАЕС є громадянами Росії і їхні життя "не можна піддавати ризику.

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Росія претендує на Запорізьку АЕС

У Москві також наголосили, що спільна експлуатація станції з будь-якою іншою країною є неприпустимою.

Тим часом під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському передати ЗАЕС у власність США, вважаючи, що це допоможе захистити станцію від російських обстрілів.

24 березня Трамп підтвердив, що США ведуть переговори з Україною щодо можливості придбання американськими компаніями українських електростанцій, включно з ЗАЕС.

Політолог Михайло Савва вважає, що така пропозиція Трампа може бути вигідною для обох сторін, оскільки Росія уникне санкцій, а Україна частково відновить контроль над станцією.

Наразі Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів, але вони не можуть включити її до системи державної корпорації "Росатом", що є однією з найбільших енергетичних компаній у світі.

Савва наголосив, що як тільки станція стане частиною "Росатома", вона потрапить під величезні міжнародні санкції.

Володимир Зеленський під час під час спілкування зі ЗМІ підтвердив, що питання ЗАЕС дійсно обговорювалося з Трампом. Він пояснив, що Україна не віддасть станцію Росії, оскільки вона є важливою частиною енергетичної інфраструктури країни.

ЗАЕС не буде працювати без нас і на них,

– підкреслив президент України.

Зеленський також зазначив, що якщо США допоможуть у модернізації та поверненні станції під контроль України, Київ готовий до співпраці.