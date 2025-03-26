Росіяни розмріялися про ЗАЕС: кажуть, що станція буцімто "їхня"
- Росія заявила, що Запорізька атомна електростанція є їхнім ядерним об’єктом і відкинула можливість передачі контролю над нею Україні або іншій країні.
- Президент США Дональд Трамп запропонував Україні передати ЗАЕС у власність США, щоб захистити станцію від російських обстрілів, що було обговорено з Володимиром Зеленським.
Росія заявила, що Запорізька атомна електростанція є "їхнім" ядерним об’єктом. Та відкинула можливість передачі контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що працівники ЗАЕС є громадянами Росії і їхні життя "не можна піддавати ризику.
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Росія претендує на Запорізьку АЕС
У Москві також наголосили, що спільна експлуатація станції з будь-якою іншою країною є неприпустимою.
Тим часом під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському передати ЗАЕС у власність США, вважаючи, що це допоможе захистити станцію від російських обстрілів.
24 березня Трамп підтвердив, що США ведуть переговори з Україною щодо можливості придбання американськими компаніями українських електростанцій, включно з ЗАЕС.
Політолог Михайло Савва вважає, що така пропозиція Трампа може бути вигідною для обох сторін, оскільки Росія уникне санкцій, а Україна частково відновить контроль над станцією.
Наразі Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів, але вони не можуть включити її до системи державної корпорації "Росатом", що є однією з найбільших енергетичних компаній у світі.
Савва наголосив, що як тільки станція стане частиною "Росатома", вона потрапить під величезні міжнародні санкції.
Володимир Зеленський під час під час спілкування зі ЗМІ підтвердив, що питання ЗАЕС дійсно обговорювалося з Трампом. Він пояснив, що Україна не віддасть станцію Росії, оскільки вона є важливою частиною енергетичної інфраструктури країни.
ЗАЕС не буде працювати без нас і на них,
– підкреслив президент України.
Зеленський також зазначив, що якщо США допоможуть у модернізації та поверненні станції під контроль України, Київ готовий до співпраці.