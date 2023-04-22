У Тернополі попрощалися з екснардепом Олегом Барною

У останню путь в Тернополі провели колишнього народного депутата Верховної Ради та військового Олега Барну. Він загинув на війні.

Пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко розповів, що Олег Барна загинув як Герой. Він 17 квітня, за день до свого 56-річчя, вів бій з ворогом на відстані метра.

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Євген Назаренко пояснив, що Олег Барна убив багато ворогів і загинув, отримавши кульове в шию: "Ми взяли цю позицію. Але Олег Барна залишився в ній навічно".

У Тернополі попрощались з Олегом Барною

Загинув у Світлий понеділок, коли весь народ святкує Воскресіння Христове. Це знак, що такою жертвою Господь дарує нам перемогу. У цей світлий тиждень, співаючи Христос Воскрес, ми не прощаємось з воїном Олегом і віримо, що Господь взяв його до себе,

– сказав священник.

Поминальна служба за Олегом Барною пройшла в Університетській Церкві Святої Софії Премудрості Божої у Тернополі.

Люди, які прийшли попрощатись, стали на коліна перед загиблим бійцем, який віддав життя за українську незалежність.

У Тернополі попрощались з Олегом Барною / Фото "20 хвилин"

У Чортківській міській раді розповіли, що 22 квітня Героя зустрічатимуть в Чорткові Тернопільської області у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.

В цей же день о 19 годині відбудеться парастас у рідному домі Олега Барни в селі Білобожниця.

Чин похорону розпочнеться у неділю, 23 квітня, о 14:00 у селі Білобожниця,

– розповіли у міській раді.

Місцева влада закликала прийти та віддати шану Герою, який віддав Україні найдорожче – своє життя.

Олег Барна загинув на війні: основне

Олег Барна загинув на війні 17 квітня 2023 року. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Довбуша. Був помічником гранатометника, старшим сержантом. Служити пішов з початку повномасштабного вторгнення.

Ірина Геращенко розповіла, що військовий загинув під Вугледаром. Тіло Героя спочатку не могли забрати з поля бою. Та вже 19 квітня у бригаді підтвердили загибель Барни. Там пообіцяли, що за кожне життя їхніх побратимів буде помста у десятикратному розмірі.

Варто додати, що Олег Барна був депутатом 8 скликання Верховної Ради. Саме він сказав з трибуни Ради, що Путін х**ло. Адже це президент Росії розв'язав в Україні повноцінну війну, яку не можна називати АТО. Сам Барна брав участь в АТО з липня 2014 року, де був поранений. Детальніше про життя та діяльність екснардепа – читайте тут.

У Олега Барни залишилась дружина та двоє синів.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, колегам та побратимам Олега Барни.