"Єдине є**ало", російський паспорт і дружина в ОП: все, що відомо про скандального Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі став відомим для більшості українських громадян в грудні 2021 року. Він потрапив у скандал із поліцейськими, який відкрив цілу низку гріхів колишнього заступника міністра внутрішніх справ.

Про колишнього посадовця відомо небагато, адже будь-яка інформація у мережі ретельно підчищена. Однак представникам ЗМІ вдалося зібрати певні відомості – все читайте у матеріалі 24 каналу.

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Біографія Олександра Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року в грузинському Тбілісі, але має російське громадянство. В 1995 – 96 роках він працював у дитячому садку в Ростові-на-Дону, після чого чотири роки "займався підприємницькою діяльністю".

З 2000 року відповідав за PR у ростовському благодійному фонді "Вихід" для колишніх наркозалежних. У 2010 перебрався до Києва, де обіймав аналогічну посаду в "Центрі здорової молоді", у 2012 перейшов до "Міжнародної антинаркотичної асоціації".

Наступні сім років Гогілашвілі перебував там на різних посадах. У вересні 2019 року його призначили заступником глави МВС Авакова. На сайті Міністерства внутрішніх справ є інформація, що він отримав два дипломи Львівського університету бізнесу та права за спеціалізаціями "облік та оподаткування" та "право" у 2019 та 2020 році. Тобто вже після призначення на посаду.

Одразу ж після того, як чиновник перейшов до МВС у мережі, з'явилася інформація, що Гогілашвілі є чоловіком Марії Левченко. Вона працювала із Володимиром Зеленським ще за часів "Кварталу-95 ", а після виборів стала однією з двох радників президента.



Гогілашвілі разом із Левченко та Зеленським / Фото МАА

Російський паспорт Гогілашвілі

Журналісти-розслідувачі знайшли дані Гогілашвілі у Федеральній податковій службі Росії. Згідно з ними, колишній заступник глави МВС отримав російський паспорт ще у 2003 році.

Громадянство країни-агресора скандальному чиновнику видали в Ленінському районі Ростова-на-Дону. За даними журналістів, український паспорт Гогілашвілі отримав після 2010 року.



Дані Гогілашвілі на сайті Федеральної податкової служби Росії / Скриншот

Сергій Стерненко повідомив, що Гогілашвілі отримав громадянство України у 2015 після одруження.



Ще один доказ наявності в Гогілашвілі російського громадянства / Фото Сергія Стерненка

Колишній заступник міністра підтвердив це знайомство.

Він заявив, що займався просування безкоштовних шкіл боксу Валуєва у Ленінградській області.

Зеленський нагородив Гогілашвілі

Журналісти з'ясували , що Гогілашвілі коли працював у Росії, зокрема був помічником депутата Держдуми Миколи Валуєва, який агітував в окупованому Криму голосувати на псевдореферендумі.

У жовтні 2020 року Володимир Зеленський нагородив Олександра Гогілашвілі орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Відповідний указ №478/2020 оприлюднили на сайті президента України.



Зеленський нагородив Гогілашвілі / Скриншот

Скандали з Гогілашвілі

Днями вже ексзаступник глави МВС влаштував розбірки з поліцейськими на блокпості на в'їзді до Краматорська. Правоохоронці вимагали зупинити машину, але авто проїхало ще кілька метрів.

У ній був Гогілашвілі, поліцейські попросили показати його документи. Загалом чиновник поводився вкрай агресивно. Він обурювався, що вони не впізнали його та влаштували перевірку та погрожував.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо інциденту та пропонує уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.

Після цього Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" та заявив, що готує рапорт.

Володимир Зеленський відреагував на скандал і попросив звільнити чиновника з посади.

Конфлікт за участю Гогілашвілі на блокпості: дивіться відео

Ще одне відео з Гогілашвілі

Співробітники патрульної поліції зупинили Гогілашвілі у листопаді в Києві. Правоохоронці мали намір просто перевірити документи, що викликало неадекватну реакцію чоловіка. Він агресивно поводився та кричав на правоохоронців, які пояснювали, що виконують свою роботу.

Впізнав мене чи ні? Дуже х**ово, що ти начальство своє не впізнаєш. Заступник міністра внутрішніх справ, так тобі зрозуміло?

– кричав ексчиновник.

Дивіться відео інциденту з Гогілашвілі / Відео "УП"

Гогілашвілі потрапив до Миротворця

Гогілашвілі потрапив до Миротворця через скандальну поведінку на блокпості у Краматорську.

На сайті зазначено, що він порушив українське законодавство.

Мовиться про напад на поліцейського під час виконання службових обов'язків.



Гогілашвілі потрапив у базу Миротворця / Скриншот

Гогілашвілі звільнили з МВС

Гогілашвілі 13 грудня написав заяву на звільнення. Він зазначив, що "винен і це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити". На сайті Кабміну з'явилась відповідна офіційна інформація.

Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням,

– написали у відомстві.

Заяву на звільнення Гогілашвілі оперативно підписав український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Майновий стан Гогілашвілі

Гогілашвілі має розкішний автопарк. У його розпорядженні кілька автомобілів люкс-класу.

мінімальна ціна авто – 13500 доларів;

максимальна – 23900 доларів.

Щодо доходів, то у 2020 році він заробив майже мільйон – 815 044 гривень. Також у нього зберігається 360 000 гривень та 23 000 доларів готівкою (остання сума у спільній власності з дружиною). Ще 29 225 гривень є на рахунку в банку.

Його дружині належить квартира у Києві площею 55 квадратних метрів і земельна ділянка площею 1006 квадратних метрів у тому ж Києві. Окрім цього, Левченко має два автомобілі Mazda 3, 2008 та 2016 років випуску.