За жодних обставин Лукашенко не залишиться живим, – Гудков про смерть Макея

Олександра Лукашенка можна назвати "бідолашним диктатором". Путін його ненавидить, народ його ненавидить, Заходу він не потрібен, і як вижити в білоруса варіантів не багато.

Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Раніше повідомлялось про те, що в Макея була ексклюзивна роль.

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Останнє попередження Лукашенку

Гудков розповів, що цілком можливо смерть Макея була останнім попередженням Лукашенком. За конспірологічною теорією так Путін попередив Лукашенка, мовляв, наступним буде він, якщо не виконуватиме розпоряджень Кремля. Лукашенко не дурень і розуміє, що так у нього є хоча б мізерний шанс вижити, однак якщо вступить у війну, всі шанси зникнуть.

Шанси впадуть не до нуля, а до від'ємної величини. За жодних обставин він не залишиться в живих. Він це розуміє, тому він надалі будити брехати, водити за носа тощо,

– зауважив російський опозиційний політик.

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Лукашенка всі ненавидять

Він продовжив, що Лукашенка штовхають скласти голову під мечем, залізти на шибеницю. Він не хоче цього й буде всіляко намагатись вижити в цій ситуації. Шанси й зараз невеликі, адже народ його ненавидить, Путін його ненавидить, Захід з ним ніяких справ не має.

"Куди податись "бідолашному" диктатору? Хіба триматись до кінця, а кінець скоро. Він розуміє, що війна Путіним уже програна, хіба диво станеться, на яке так сподівається Путін", – наголосив Гудков.

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