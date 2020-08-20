Музикант Олександр Положинський прокоментував свою можливу участь у виборах міського голови Луцька. Положинський заявив, що такі пропозиції йому надходять, однак поки він сприймає їх виключно, як веселі балачки.

Олександр зізнався: він мріє, аби Луцьк став ще кращим, однак поки керувати містом не хоче. На цьому етапі життя творчість Положинському є набагато ближчою, аніж політика. Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському".

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Потрібна "міцна команда"

Положинський вірить: всьому можна навчитися. Він не заперечує, що має базові знання та вміння, необхідні для того, аби очолити місто. Водночас, для цього потрібен час. Крім того, щоб змінити Луцьк на краще, потрібна "міцна команда". А її Олександр наразі не має.

Я не хочу, щоб сталося так, як з нашим президентом, коли він одночасно і посідає посаду, і вчиться щось на ній робити,

— каже Олександр.

Усі розмови про власну політичну кар'єру Положинський поки сприймає, як веселі балачки. Частково вони спрямовані на те, щоб "змусити когось нервувати або пограти в якісь політичні ігри".

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