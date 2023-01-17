Людина-барбовал та генератор зашквару: чим запам'ятається Арестович на посаді радника ОП

Олексій Арестович 17 січня написав заяву на звільнення з Офісу Президента. Там він обіймає посаду позаштатного радника.

Арестович звільняється – що стало причиною

Заяву Арестович написав на тлі скандалу, який сам же й спровокував. Коментуючи трагедію у Дніпрі 14 січня, радник Офісу Президента заявив, що ракету, яка впала на багатоповерхівку, збила українська ППО. У Повітряних силах спростували слова Арестовича та розповіли деталі трагедії. Росія атакувала багатоповерхівку ракетою Х-22. Її неможливо збити засобами, які мають захисники українського неба.

Зверніть увагу Арестович написав заяву на звільнення з Офісу Президента

Згодом Арестович почав виправдовуватися та попросив вибачення у постраждалих та рідних загиблих внаслідок терористичної атаки на Дніпро. А через декілька днів написав заяву про звільнення, зауваживши, що цим "подає приклад цивілізованої поведінки". Чим запам'ятався Арестович на посаді – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як Арестович став заспокійливим для українців

Раніше Арестович обіймав посаду спікера делегації України в Тристоронній контактній групі. Водночас приблизно за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Арестович заявив, що звільняється з ТКГ та Офісу Президента.

У перші дні війни Арестович став заспокійливим для українців

Ще у той час Арестович втрапив у низку гучних скандалів через свої одіозні заяви. Зокрема, він пропонував перейменувати українську мову на руську та обматюкав чоловіка за прохання писати українською.

Попри новини про можливий повномасштабний наступ, ранок 24 лютого став для українців шоком. Люди були налякані й хотіли почути позитивні новини.

Тоді Арестович, як представник Офісу Президента, почав виходити на брифінги. ЗСУ вже у перші дні зруйнували міф про "другу армію світу". Арестович розповідав українцям про зашквари російських окупантів та вселяв надію, що все буде добре. Серед трагічних та тривожних новин його заяви стали острівцем спокою.

Тоді Арестович здобув симпатію багатьох українців та став героєм багатьох жартів та мемів. Його називали "барбовалом" для українців.

Я даю 2 або 3 тижні на припинення активних бойових дій, бо росіянам не буде чим воювати,

– заявив Арестович у березні 2022 року.

А згодом сам зізнався, що розкрутив цю "заяву" як мем. Фраза "через 2 – 3 тижні" знайома усім українцям, незалежно від того, слухали вони Арестовича чи ні.

Буданов підтвердив, що Арестович служив у розвідці

У той час російські загарбники регулярно поширювали фейки про звільнення Арестовича. Ворог хотів деморалізувати українців, й заспокійливі заяви у його плани не вписувалися.

Арестович неодноразово розповідав, що служив у розвідці. Кирило Буданов – керівник ГУР Міноборони – підтвердив цю інформацію.

Колись, наскільки я пам'ятаю, проходив тут службу… Це було давно, треба підняти дані. Наскільки пам'ятаю – так,

– заявив Буданов.

Арестович про президентські амбіції

Через 6 місяців після повномасштабного вторгнення Арестович заявив, що може взяти участь у президентських виборах. Водночас це станеться за умови, що Володимир Зеленський не балотуватиметься. Дружина Арестовича Анастасія розповіла: одного разу чоловік вже заявив їй, що стане президентом.

Найгучніші скандали Арестовича

Якби був курс з генерації зашкварів, Арестович з легкістю міг би там викладати. Він "прославився" низкою скандальних заяв й опинився у базі "Миротворця" за участь "в актах гуманітарної агресії проти України".

Які заяви Арестовича шокували й обурили українців

У 2021 році Арестович пропонував перейменувати українську мову – у руську, а Україну – в Русь-Україну.

Доки українські герої ціною свого життя захищали Донбас, Арестович називав АТО "великим курортом для хлопчиків".

Українські захисниці мужньо та ефективно обороняють рідну землю від російських загарбників. Тим часом Арестович заявив, що жінок-воїнів в армії "за людей не вважають".

Також Арестович "видав", що ставиться до ЛГБТ зі співчуттям, бо це "люди – з відхиленнями".

Окрім того, Арестович постійно ностальгує за СРСР, який знищив мільйони українців. Зокрема, радник Офісу Президента зауважив, що "нічого кращого тут досі не вигадали". Арестович не згадав про Голодомор чи Розстріляне Відродження, водночас похвалив обсяг дитячої літератури та дитячих фільмів у СРСР. "Насолодитися" ними могли ті діти, яким вдалося вижити у радянській тиранії. До речі, Арестович називав себе "радянським школярем" та гордо заявляв, що змінюватися не збирається.

Також Арестович регулярно тягне у медійний простір "хороших руських" та охоче спілкується з ними.

Кожна з цих так званих "заяв" – жахлива й викликала обурення суспільства.