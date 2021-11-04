Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони

4 листопада 2021 , 11:04
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада призначила Олексія Резнікова новим міністром оборони України. Відповідне рішення на засіданні 4 листопада підтримали 273 нардепи.

На посаду міністра оборони Олексія Резнікова рекомендував Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

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Резніков став новим міністром оборони

На посаді міністра оборони Резніков змінив Андрія Тарана, якого напередодні Верховна Рада відправила у відставку.

Перед голосуванням Резніков виступив перед народними депутатами та представив програму своєї діяльності на посаді голови Міноборони. Серед основних пунктів підвищення якості управління, зміна підходу до кадрових питань та забезпечення синергії дій між міністерствами.

Резніков відзначив, що армія в Україні користується найбільшим рівнем довіри. Однак в нашому суспільстві, за його словами, і досі не сформоване цілісне уявлення про те, яка система оборони потрібна. За словами ексміністра реінтеграції, діяльність Міністерства оборони є доволі важливою.

Результати діяльності міністерства впливають на весь сектор та позначаються на стійкості державі в цілому. Тому я приймаю представлення на цю посаду (міністра оборони – 24 канал) як велику честь та водночас розумію всю вагу відповідальності,
– заявив Резніков

Призначення Олексія Резнікова на нову посаду привітав президент Володимир Зеленський, який був присутнім на голосуванні. Новий міністр оборони одразу після голосування склав присягу перед нардепами.

Присяга Олексія Резнікова: дивіться відео

 

Зверніть увагу! Відставку Андрія Тарана з посади міністра оборони на засіданні парламенту 3 листопада підтримав 341 народний обранець.

Заява про звільнення Резнікова

Що відомо про Олексія Резнікова

Джерело: Вікіпедія

  • Міністр родом зі Львова. Закінчив юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка.
  • Працював юристом. У 2004 році був одним із захисників тоді ще кандидата на посаду президента України Віктора Ющенка. Саме він на тлі Помаранчевої революції представляв його у Верховному Суді у справі про визнання виборів недійсними.
  • У 2008 році його обрали депутатом Київської міської ради. Там Резніков протримався декілька скликань.
  • Восени 2019 року увійшов у склад Тристоронньої контактної групи у Мінську.
  • Віцепрем'єром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій був від початку березня 2020 року.
Автор: Наталія Пристанська, Іван Магуряк