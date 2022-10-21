Омбудсмен вперше зустрівся з представниками українського Червоного Хреста: про що домовились

Дмитро Лубінець 21 жовтня провів першу зустріч з представниками українського Червоного Хреста. Темою було виклики, з якими україському народу довелося зіштовхнулися у результаті повномасштабного нападу Росії.

Лубінець – український омбудсмен – розповів, що під час зустрічі обговорили механізми, які дозволять вирішувати наявні проблеми. Насамперед – у питанні відновлення.

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Зокрема, мовиться про:

реабілітацію дітей;

реабілітацію військових, які повернулися з полону;

допомогу рідним військових, які потребують догляду вдома.

Лубінець зауважив, що до діяльності Міжнародний комітет Червоного Хреста є багато питань щодо їхньої роботи з військовополоненими.

Але хочу внести ясність, окрім Міжнародного комітету Червоного Хреста працює і Товариство Червоного Хреста України. І це українці, такі як і ми з Вами. Вони з перших днів війни надають допомогу українцям на території нашої держави,

– мовиться у повідомленні.

Скандал з Міжнародним комітетом Червоного Хреста – головне

Україна вимагає, аби Міжнародний комітет Червоного Хреста направив свою місію у колонію в Оленівці, де загарбники скоїли теракт. В Оленівці окупанти утримують українських військовополонених. Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – заявив, що дедлайн – 17 жовтня. Окупанти щодня та щогодини скоюють жахливі речі, й мовчати про це не можна.

У ЧХ заявили, що не мають доступу до військовополонених. Володимир Зеленський розкритикував дії комітету й наголосив, що це – не клуб з привілеями. Оленівка – це фактично концтабір.

Згодом Міжнародний комітет Червоного Хреста проігнорував зустріч з українською делегацією. Вона мала відбутися на лінії розмежування.

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