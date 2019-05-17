Они защищали нас – теперь мы должны спасти их: четырем украинским воинам срочно нужна помощь

Олег, Евгений, Григорий, Виктор... Все молодые ребята. Разные имена, разные люди, разные судьбы, родились в разных уголках нашей Украины... Но объединяет их одно – это любовь к своей стране и то, что, не жалея своей жизни и здоровья, они защищают Україну!

А еще их сегодня объединил наш Одесский военный госпиталь, куда бортом они были доставлены с ранениями разной степени тяжести. Олег получил тяжелое огнестрельное пулевое проникающее ранение живота, повреждена печень, кишечник.

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У Евгения тяжелое пулевое ранение грудной клетки, повреждены легкие… Оба находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Григорий и Виктор с огнестрельными осколочными ранениями грудной клетки находятся в торакальном отделении.

В ближайшее время нужно оплатить препараты Альбунорм 100 мл. 25% до 10 фл. , это порядка 30 000 грн и Ютрип-10 фл. в районе 9000 грн. Также нужна помощь в закупке блокирующего стержня в комплекте, стоимость 10 000 грн. Суммы не маленькие, но уверен, что все получится!

И также наши потребности по волонтерской комнате: нужны футболки, спортивные штаны, обувь, шорты (можно б/у, но чистое и в хорошем состоянии), одноразовые пеленки, дексалгин в ампулах, большие влажные салфетки, молочные продукты, чай, сахар, кофе, печенье, стиральный-порошок (автомат).

Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и расходных материалов и передачи их в госпиталь, пишите мне (Facebook), и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!

Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.

Для перечислений из-за рубежа:

Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odessa, Ukraine 6500

Источник: Facebook

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