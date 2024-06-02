У Міноборони назвали кількість українців, які оновили свої дані

Українці продовжують оновлювати свої військово-облікові дані після того, як 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. В Міноборони наголосили, що найчастіше оновлюють свої дані у застосунку Резерв+.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. Він також анонсував оновлення у застосунку Резерв+, передає 24 Канал.

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Скільки українців оновили дані

За словами Лазуткіна, вже близько 1,5 мільйона військовозобов'язаних українців оновили свої військово-облікові дані. При цьому найпопулярнішим способом оновити інформацію є застосунок Резерв+.

Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону. Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок Резерв+,

– наголосили в Міноборони.

Лазуткін також анонсував нові функції у застосунку Резерв+. Так, з 18 червня у ньому з'явиться QR-код, і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документа.

Оновлюють свої дані й військовозобов'язані, які перебувають за кордоном. З моменту запуску застосунку 18 травня й до сьогодні свої військово-облікові дані оновили понад 14 тисяч українців у 124 країнах. В Міноборони додали, що серед країн-лідерів є Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

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