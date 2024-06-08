Чи треба оновлювати дані в ТЦК виключеним з військового обліку

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Згідно з ним усі військовозобов'язані громадяни України мають до 16 липня оновити свої військово-облікові дані.

Юристка Галина Токмач пояснила, чи потрібно, згідно з законом про мобілізацію, оновлювати дані чоловікам, які були виключені з військового обліку.

Дивіться також Які нові спеціальності з'явилися у військових вишах України

Виключені – не військовозобов'язані

Юристка зазначає, що якщо особа була виключена з військового обліку військовозобов'язаних згідно з рішенням ВЛК "Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку", то вона вже не має статусу військовозобов'язаного.

Законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, правила військового обліку, зокрема в частині оновлення персональних даних, теж не розповсюджуються на таку особу. Відповідно, ви не будете підлягати призову на військову службу під час мобілізації,

– говорить Галина Токмач.

Що говорить закон

У законі про мобілізацію указано, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

Є три способи оновлення даних: шляхом прибуття самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, у ЦНАП, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста. За законом призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання – у відповідних ТЦК.

Зміни у правилах мобілізації